വിമാനത്തിന്റെ വിൻഡ്ഷീൽഡ് വൃത്തിയാക്കാൻ സോഡയോ? പൈലറ്റുമാർ ആ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു
വിമാനത്തിന്റെ വിൻഡ്ഷീൽഡിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന ചെറിയൊരു പ്രാണിയുടെ അവശിഷ്ടം പോലും സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുയർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ
ന്യൂയോർക്ക് | വിമാനങ്ങളുടെ വിൻഡ്ഷീൽഡ് വൃത്തിയാക്കാൻ പൈലറ്റുമാർ ക്ലബ് സോഡയും സ്പാർക്ലിംഗ് വാട്ടറും പോലുള്ള കാർബണേറ്റഡ് പാനീയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. വിമാനത്തിന്റെ മുൻവശത്തെ ഗ്ലാസിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാണികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും പൊടിയും നീക്കം ചെയ്യാൻ ഇത്തരം പാനീയങ്ങൾ ഫലപ്രദമാണെന്നാണ് പൈലറ്റുമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പൈലറ്റുമാർ വിൻഡ്ഷീൽഡിൽ സോഡ ഒഴിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് ഈ അസാധാരണ നടപടി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്.
വിമാനത്തിന്റെ വിൻഡ്ഷീൽഡിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന ചെറിയൊരു പ്രാണിയുടെ അവശിഷ്ടം പോലും സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുയർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആകാശത്ത് വെച്ച് കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള മറ്റ് വിമാനങ്ങൾ കാണാൻ പൈലറ്റുമാർക്ക് തടസ്സമില്ലാത്ത കാഴ്ച ആവശ്യമാണ്. വിൻഡ്ഷീൽഡിലെ ചെറിയ പാടുകൾ പോലും വെളിച്ചത്തിൽ ഗ്ലെയർ ഉണ്ടാക്കാനും ലാൻഡിംഗ്, ടേക്ക് ഓഫ് സമയങ്ങളിൽ കാഴ്ച മറയ്ക്കാനും കാരണമാകും. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ സോഡയിലെ കാർബണേഷൻ സഹായിക്കുന്നു.
ഗ്ലാസിലെ അഴുക്കിനെ ലയിപ്പിക്കാനും വേഗത്തിൽ ഇളക്കി മാറ്റാനും സോഡയിലെ കുമിളകൾക്ക് സാധിക്കും. എന്നാൽ മധുരമോ നിറമോ ഉള്ള കോളകൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അവ ഗ്ലാസിൽ പശിമയുണ്ടാക്കാനും കൂടുതൽ അഴുക്ക് പറ്റിപ്പിടിക്കാനും കാരണമാകും. പഞ്ചസാരയില്ലാത്ത ക്ലബ് സോഡയോ സ്പാർക്ലിംഗ് വാട്ടറോ മാത്രമാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എഫ് എ എ പോലുള്ള വ്യോമയാന ഏജൻസികൾ ഇത്തരം രീതികൾ ഔദ്യോഗികമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൈലറ്റുമാർ ഈ എളുപ്പവഴി സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്.
ഭൂരിഭാഗം വലിയ വിമാനങ്ങളിലും ഗ്രൗണ്ട് ക്രൂവാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ ചെറുകിട വിമാനങ്ങളിലും രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഗ്രൗണ്ട് ക്രൂ ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലും പൈലറ്റുമാർ തന്നെ ശുചീകരണം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. വിൻഡ്ഷീൽഡിലെ പ്രത്യേക കോട്ടിംഗുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ സോഡ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിക്കളയണമെന്നും വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
Summary
Pilots are reportedly using club soda and sparkling water as a convenient solution to clean insect remains and grime off airplane windshields. The carbonation in these drinks helps loosen stubborn debris, ensuring maximum visibility which is critical for flight safety and avoiding mid-air collisions. While not an official FAA-prescribed method, it serves as a quick hack for pilots when specialized cleaning supplies are unavailable during pre-flight preparations.