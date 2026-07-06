National
'യൂസർനെയിം' ഫീച്ചർ; മറുപടി നൽകാൻ മെറ്റയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ച് കേന്ദ്രം
ഐടി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകാൻ കമ്പനിക്ക് മൂന്ന് ദിവസം കൂടി സമയമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി | വാട്സ്ആപ്പിലെ പുതിയ ‘യൂസർനെയിം’ (WhatsApp username) ഫീച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാറിന് മറുപടി നൽകാൻ മെറ്റയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ചു. ഫീച്ചർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് സർക്കാറുമായി നടത്തുന്ന ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് റോളൗട്ട് ചെയ്യില്ലെന്ന് വാട്സ്ആപ്പ് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഐടി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകാൻ കമ്പനിക്ക് മൂന്ന് ദിവസം കൂടി സമയമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നൽകിയ സമയപരിധി വെള്ളിയാഴ്ച അവസാനിച്ചിരുന്നു.
ഫോൺ നമ്പറുകൾ പങ്കിടാതെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് വാട്സ്ആപ്പ് യൂസർനെയിം ഫീച്ചർ. എന്നാൽ ഈ ഫീച്ചർ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾ, ഫിഷിംഗ് (phishing), ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് തട്ടിപ്പുകൾ, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന ആശങ്കയെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ മെറ്റയ്ക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കുകയായിരുന്നു. സർക്കാറിന് പൂർണ്ണ തൃപ്തി വരുന്നത് വരെ ഈ ഫീച്ചർ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഐടി നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും കീഴിലുള്ള നിർബന്ധിത ബാധ്യതകൾ പാലിക്കാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇടനിലക്കാരനായ വാട്സ്ആപ്പ് ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് സർക്കാർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
യൂസർനെയിം ഫീച്ചർ നിലവിൽ ലൈവ് ആയിട്ടില്ലെന്നും ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ മാത്രമേ ഇത് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭ്യമാക്കൂ എന്നും വാട്സ്ആപ്പ് വക്താവ് അറിയിച്ചു. വ്യാജന്മാരെ തടയുന്നതിനായി പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സെലിബ്രിറ്റികൾ, വെരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവരുടെ പേരുകൾ മുൻകൂട്ടി റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. തട്ടിപ്പുകൾ തടയാൻ ഒന്നിലധികം സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കൃത്യമായ യൂസർനെയിം അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആദ്യമായി സന്ദേശം അയക്കുന്നയാൾ പുതിയ അക്കൗണ്ട് ആണോ അതോ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ടാകും.
വാട്സ്ആപ്പിന് പുറമെ സമാനമായ യൂസർനെയിം ഫീച്ചറുകൾ നിലവിലുള്ള ടെലഗ്രാം (Telegram), സിഗ്നൽ (Signal) എന്നീ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും ഐടി മന്ത്രാലയം നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. തട്ടിപ്പുകളും വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളും തടയാൻ എന്തൊക്കെ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ഈ കമ്പനികളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പരസ്യങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമ ദൃശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെറ്റയ്ക്കും, വ്യാജ സിനിമകളും ദൃശ്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെലഗ്രാമിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
Content highlights
The Indian government has granted Meta three additional days to respond to a notice regarding WhatsApp’s upcoming username feature. Meta has assured the Centre that the feature will not be rolled out in India until official discussions are completed. The government raised concerns that the feature could increase online frauds, phishing, and digital arrest scams. Similar notices addressing security safeguards have also been issued to Telegram and Signal.