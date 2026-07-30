Kerala
വയനാട് ജില്ലയില് നാളെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി
എന്നാല് റസിഡന്ഷ്യല് സ്കൂള്, റസിഡന്ഷ്യല് കോളജുകള് എന്നിവയ്ക്ക് അവധി ബാധകമല്ലെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.
കല്പ്പറ്റ| വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ അവധി. ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള് അങ്കണവാടികള്, മതപഠന ക്ലാസുകള്, ച്യൂഷന് സെന്ററുകള്, സ്പെഷല് ക്ലാസുകള്, എന്നിവയ്ക്ക് അവധി ബാധകമാണെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര് അറിയിച്ചു.
എന്നാല് റസിഡന്ഷ്യല് സ്കൂള്, റസിഡന്ഷ്യല് കോളജുകള് എന്നിവയ്ക്ക് അവധി ബാധകമല്ലെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. വയനാട്ടില് നാളെ ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അവധി നല്കിയത്. വയനാട്ടില് ഇന്നും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
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The Wayanad District Collector declared a holiday for educational institutions tomorrow due to an orange alert for heavy rainfall. The holiday applies to professional colleges, Anganwadis, tuition centers, and special classes. However, residential schools and colleges will function as normal.