Kerala
ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു: ഇടുക്കി പാംബ്ല അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകള് തുറക്കും
രാത്രി 10മണി മുതല് ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ് ഷട്ടറുകള് ഉയര്ത്തുക.
ഇടുക്കി| സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമായ സാഹചര്യത്തില് ഇടുക്കി പാംബ്ല അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകള് തുറക്കും. ജലനിരപ്പ് 252 അടിയിലെത്തിയതോടെയാണ് തീരുമാനം. രാത്രി 10മണി മുതല് ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ് ഷട്ടറുകള് ഉയര്ത്തുക.
253 അടിയാണ് അണക്കെട്ടിന്റെ പരമാവധി ജലനിരപ്പ്. ഇടുക്കിയിലെ കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിലെ ലോവര് പെരിയാര് ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പെരിയാറില് നിര്മിച്ചതാണ് പാംബ്ല അണക്കെട്ട്.
Content Highlights: Shutters of Pambla dam in Idukki are set to be opened incrementally from 10 PM tonight due to heavy rainfall. The water level reached 252 feet against its maximum capacity of 253 feet. Built across the Periyar river for the Lower Periyar project, safety alerts have been issued.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ഹൈക്കോടതിക്ക് സമീപമുള്ള നാവികസേനാ ഫ്ലാറ്റില് വന് തീപിടിത്തം
Kerala
വയനാട് ജില്ലയില് നാളെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി
National
ബി ജെ പി യില് ചേരുന്നതാണ് നിനക്കും കുടുംബത്തിനും നല്ലത്: അഭിജീത് ദീപ്കേയ്ക്ക് ഭീഷണി
Kerala
ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു: ഇടുക്കി പാംബ്ല അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകള് തുറക്കും
Kerala
സംവിധായകന് വിജീഷ് മണിയുടെ ജീപ്പ് അഞ്ജാതര് കത്തിച്ചു
National
തമിഴ്നാട്ടില് ഭാര്യയേയും മാതാവിനെയും യുവാവ് വെട്ടിക്കൊന്നു; പ്രതി പോലീസില് കീഴടങ്ങി
National