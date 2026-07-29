Kerala
തീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ്; വയനാട് ജില്ലയില് നാളെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്, വയനാട് ജില്ലയില് 29, 30 തിയതികളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്
കല്പ്പറ്റ | വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ ജില്ലാ കലക്ടര് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജില്ലയില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നാളെ തീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി. പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള് ഉള്പ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര് അറിയിച്ചു.
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്, വയനാട് ജില്ലയില് 29, 30 തിയതികളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില് പൊതുജനങ്ങള് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്. പുഴയിലോ, വെള്ളക്കെട്ടിലോ കുളിക്കാന് ഉള്പ്പെടെ ഇറങ്ങാന് പാടുള്ളതല്ല. അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത യാത്രകള് ഒഴിവാക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും കലക്ടര് നിര്ദേശിച്ചു
നാളെ കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളിലും വെള്ളിയാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലും ശനിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലും തീവ്രമഴയാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights: The Wayanad District Collector declared a holiday for all educational institutions tomorrow including professional colleges. The decision follows an orange alert issued by IMD for heavy rain on July 29 and 30. Authorities urged the public to exercise caution and avoid non-essential travel.