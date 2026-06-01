Connect with us

Kerala

കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ജെ സി ബിയിൽ ഇടച്ചുകയറി; ഒരാള്‍ക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

കാര്‍ വഴിയരികില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന ജെ സി ബിയില്‍ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു

Published

Jun 01, 2026 4:16 pm |

Last Updated

Jun 01, 2026 4:16 pm

തിരുവനന്തപുരം| വെഞ്ഞാറമൂട് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന ജെ സി ബിയില്‍ ഇടിച്ച് അപകടം. അപകടത്തില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് ഗുരുതര പരുക്കേറ്റു. കാര്‍ ഡ്രൈവറായ കിളിമാനൂര്‍ പുളിമാത്ത് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സെയ്ദിനാണ് പരുക്കേറ്റത്.

വാമനപുരം ഭാഗത്ത് നിന്നും തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വഴിയരികില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന ജെ സി ബിയില്‍ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ സെയ്ദിയെ ഉടന്‍ തന്നെ വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Content Highlights:
A car lost control and rammed into a parked JCB by the roadside at Venjaramoodu. The car driver, Muhammad Said, a native of Pulimath in Kilimanoor, sustained serious injuries in the accident. The incident occurred while the car was heading from Vamanapuram toward Thiruvananthapuram. Said was immediately rushed to a private medical college hospital in Venjaramoodu for treatment.

Related Topics:

Latest

National

ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ആശ്വാസ വാര്‍ത്തയെത്തി; ഫിഫ ലോകകപ്പ് സംപ്രേക്ഷണ അവകാശം സ്വന്തമാക്കി സീ

Kerala

ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയതോടെ ഗണ്‍മാന്‍മാര്‍ ഒളിവില്‍ പോയി; സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ച് എസ്‌ഐടി

Education Notification

ലഹരിക്കെതിരെ 'ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാന്‍': ഐക്യദാര്‍ഢ്യവുമായി മഅദിന്‍ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍ പ്രവേശനോത്സവം

Kerala

കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ജെ സി ബിയിൽ ഇടച്ചുകയറി; ഒരാള്‍ക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

Kerala

തൊടുപുഴയില്‍ നഴ്‌സ് ജീവനൊടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച സംഭവം; മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ കേസ്

Kerala

പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങള്‍ പുറത്ത് സൂക്ഷിക്കണം; കാമ്പസുകളിലെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടല്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍

Kerala

മണ്ണന്തലയില്‍ ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; പ്രതിയുടെ സുഹൃത്തിനായി അന്വേഷണം തുടങ്ങി