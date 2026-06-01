സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു
ഗ്രാമിന് 75 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,320 രൂപയായി
കൊച്ചി| സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 75 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,320 രൂപയായി. പവന് 600 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,14,560 രൂപയുമായി.
ശനിയാഴ്ച ഗ്രാമിന് 55 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,395 രൂപയും പവന് 440 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,15,160 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ഇന്നലെയും ഇതേ വില തുടര്ന്നു.
The gold price in Kerala has decreased further today. The price of one gram of gold dropped by Rs 75 to reach Rs 14,320. Consequently, the price of one sovereign of gold decreased by Rs 600, bringing it down to Rs 1,14,560. This follows a previous drop on Saturday, after which the price remained steady yesterday.
