Kerala
വടകര ലഹരിക്കേസ്; കീര്ത്തനയ്ക്കു നേരെ നടന്നത് കൊലപാതക ശ്രമമെന്ന് പ്രതി ജെനീഷ്
ശനിയാഴ്ച രാവിലെ വടകര പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നില് വച്ചാണ് കീര്ത്തനയെ പ്രതി ആക്രമിച്ചത്
കോഴിക്കോട്| വടകര എംഡിഎംഎ കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി കീര്ത്തനയെ കുത്തിയത് കൊലപ്പെടുത്തുകയെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണെന്ന് പ്രതി ജെനീഷ്. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില് തനിക്കെതിരെ കീര്ത്തന അപകീര്ത്തികരമായ പോസ്റ്റുകള് പങ്കുവച്ചത് പ്രകോപിപ്പിച്ചു. കീര്ത്തന എംഡിഎംഎ കേസില് പ്രതിയായതും ആക്രമിക്കാനുള്ള കാരണമാണെന്നും പ്രതി മൊഴിയില് പറയുന്നു. ഒരാഴ്ചയായി കത്തിയുമായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പ്രതി പോലീസിന് നല്കിയ മൊഴിയില് പറയുന്നു. ജെനീഷ് നിലവില് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ജെനീഷും കീര്ത്തനയും ലിവിങ് റിലേഷനിലായിരുന്നു.
ശനിയാഴ്ച രാവിലെ വടകര പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നില് വച്ചാണ് കീര്ത്തനയെ പെരുവണ്ണാമൂഴി സ്വദേശിയായ പ്രതി ജെനീഷ് ആക്രമിച്ചത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ ജാമ്യവ്യവസ്ഥ പ്രകാരം വടകര പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് ഹാജരാകാന് എത്തിയതായിരുന്നു കീര്ത്തന. കുത്തേറ്റ കീര്ത്തനയെ ഉടന് വടകര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തുടര്ന്ന് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം കൂടുതല് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
സെപ്റ്റംബര് അഞ്ചാം തീയതിയായിരുന്നു കീര്ത്തനയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതി ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. പ്രതിക്കെതിരെ മുന് ക്രിമിനല് കേസുകളില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. അന്വേഷണവുമായി പൂര്ണമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് കോടതി നിര്ദേശിച്ചിരുന്നു. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി കാവ്യയ്ക്ക് നേരത്തേ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു.
Content Highlights:
Vadakara MDMA case accused Keerthana was stabbed outside Vadakara police station by her live-in partner Jeneesh. Jeneesh confessed he attacked her with intent to kill over defamatory social media posts and her drug case involvement. Injured Keerthana was shifted to Kozhikode Medical College.