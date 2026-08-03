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US-Iran talks | ഇറാനുമായി നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്; ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടപെടലിൽ ആക്രമണ നീക്കം ഉപേക്ഷിച്ചു

​രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക നീക്കത്തിനാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ കടുത്ത യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ്

Published

Aug 03, 2026 7:00 am |

Last Updated

Aug 03, 2026 7:00 am

വാഷിംഗ്ടൺ | ഇറാനെതിരായി നടത്താനിരുന്ന അതിശക്തമായ സൈനിക ആക്രമണ നീക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക പിൻമാറിയതായും ഉഭയകക്ഷി പ്രശ്നങ്ങൾ നയതന്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. യു എ ഇ, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ എന്നീ പ്രമുഖ ഗൾഫ് സഖ്യരാജ്യങ്ങളുടെയും ഇറാന്റെയും നേരിട്ടുള്ള അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചാണ് ആക്രമണ ഉത്തരവ് താൽക്കാലികമായി മാറ്റിവെച്ചതെന്ന് എയർ ഫോഴ്സ് വൺ വിമാനത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള നിർണായക ചർച്ചകൾ (US-Iran Talks) തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആരംഭിക്കും. ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലെ (Strait of Hormuz) നാവിക ഗതാഗത സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപക്ഷവും ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇറാന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ആണവനിർവീര്യകരണമാണ് (denuclearization) തങ്ങളുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​സൈനിക ആക്രമണം ആരംഭിക്കാൻ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായിരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സഖ്യകക്ഷികൾ നയതന്ത്ര പരിഹാരത്തിനായി ഇടപെട്ടതെന്ന് ട്രംപ് വെളിപ്പെടുത്തി. ആക്രമണം മേഖലയിൽ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും വ്യാപകമായ ജീവഹാനിക്കും കാരണമാകുമെന്നും, യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് സമാധാനപരമായ ധാരണയിലെത്തുന്നതാണെന്നും സൗദി അറേബ്യൻ കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ തന്നോട് സംസാരിക്കവേ വ്യക്തമാക്കിയതായി ട്രംപ് പറഞ്ഞു. മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹവും സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നാണ് സഖ്യരാജ്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്.

​രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക നീക്കത്തിനാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ കടുത്ത യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാന് തങ്ങളുടെ നിലപാട് മാറ്റാനും കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെക്കാനും താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. എങ്കിലും അമേരിക്കൻ വിദേശനയത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം ജാപ്പനീസ് കറൻസിയായ യെന്നിന്റെ സാമ്പത്തിക മൂല്യ തകർച്ച പരിഹരിക്കാൻ അമേരിക്ക ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ട്രംപ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

​Content Highlights:

US President Donald Trump called off planned military strikes on Iran following requests from UAE, Qatar, and Saudi Arabia. US-Iran Talks are set to begin on Monday targeting the Strait of Hormuz deal and denuclearization. The decision aims to avoid severe regional conflict and loss of lives.

 

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