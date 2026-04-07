Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടുദിവസം ഡ്രൈ ഡേ: ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മദ്യശാലകള്‍ അടയ്ക്കും

ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി മുതല്‍ വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിക്കുന്ന വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം വരെ മദ്യ വില്‍പനയുണ്ടാകില്ല.

Apr 07, 2026 2:04 pm

Apr 07, 2026 2:04 pm

തിരുവനന്തപുരം| നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനാല്‍ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടുദിവസം ഡ്രൈ ഡേ. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി മുതല്‍ വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിക്കുന്ന വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം വരെ മദ്യ വില്‍പനയുണ്ടാകില്ല. മെയ് നാലിന് വോട്ടെണ്ണല്‍ ദിനത്തിലും മദ്യ വില്‍പനയുണ്ടാകില്ല. ഏപ്രില്‍ ഒമ്പതിന് വോട്ടെടുപ്പ് സമയം അവസാനിക്കുന്നതിന് 48 മണിക്കൂര്‍ മുന്‍പ് മുതല്‍ ഡ്രൈ ഡേ ഉത്തരവ് നിലവില്‍ വരും.

ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ ഭക്ഷണശാലകളിലോ ലഹരി വസ്തുക്കള്‍ വാങ്ങുകയോ ശേഖരിക്കുമോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാന്‍ പാടില്ല. മദ്യശാലകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ക്ലബ്ബുകള്‍ക്കും ഹോട്ടലുകള്‍ക്കും നിരോധനം ബാധകമാണ്.

National

ഇന്ധന സര്‍ചാര്‍ജ് കൂട്ടി എയര്‍ ഇന്ത്യ; ടിക്കറ്റ് വര്‍ധനക്ക് കാരണമാവും

Kerala

ബസിൽ 14-കാരിയെ ശല്യം ചെയ്ത കേസ്: 54-കാരന് 11 വര്‍ഷം കഠിനതടവും 20,000 രൂപ പിഴയും

National

രാജസ്ഥാനിലെ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളില്‍ അജ്ഞാതരോഗം പടരുന്നു;അഞ്ച് ദിവസത്തിനിടെ അഞ്ച് കുട്ടികള്‍ മരിച്ചു

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടുദിവസം ഡ്രൈ ഡേ: ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മദ്യശാലകള്‍ അടയ്ക്കും

National

മധ്യപ്രദേശിലെ കായിക മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയില്‍ മോഷണം; സ്റ്റോര്‍ റൂമിലെ ട്രോഫികളും മൊമന്റോകളും നഷ്ടമായി

Kerala

കോഴിക്കോട് ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞ് ദമ്പതികള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി; ഏപ്രില്‍ 9ന് ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ അവധി, ഏപ്രില്‍ 29 വരെ എക്‌സിറ്റ് പോളുകള്‍ക്ക് വിലക്ക്