Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടുദിവസം ഡ്രൈ ഡേ: ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മദ്യശാലകള് അടയ്ക്കും
ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി മുതല് വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിക്കുന്ന വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം വരെ മദ്യ വില്പനയുണ്ടാകില്ല.
തിരുവനന്തപുരം| നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനാല് സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടുദിവസം ഡ്രൈ ഡേ. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി മുതല് വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിക്കുന്ന വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം വരെ മദ്യ വില്പനയുണ്ടാകില്ല. മെയ് നാലിന് വോട്ടെണ്ണല് ദിനത്തിലും മദ്യ വില്പനയുണ്ടാകില്ല. ഏപ്രില് ഒമ്പതിന് വോട്ടെടുപ്പ് സമയം അവസാനിക്കുന്നതിന് 48 മണിക്കൂര് മുന്പ് മുതല് ഡ്രൈ ഡേ ഉത്തരവ് നിലവില് വരും.
ഈ ദിവസങ്ങളില് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ ഭക്ഷണശാലകളിലോ ലഹരി വസ്തുക്കള് വാങ്ങുകയോ ശേഖരിക്കുമോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാന് പാടില്ല. മദ്യശാലകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ക്ലബ്ബുകള്ക്കും ഹോട്ടലുകള്ക്കും നിരോധനം ബാധകമാണ്.
