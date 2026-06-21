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പഴയ ഫോൺ ഇനി വെറുതെ കളയേണ്ട; മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഹോം സിസിടിവിയാക്കി മാറ്റാം
സുസ്ഥിരമായ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീടിന്റെ പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ, ലിവിങ് റൂമുകൾ എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കാനും വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും നിരീക്ഷിക്കാനുമുള്ള മികച്ചൊരു സംവിധാനമാക്കി പഴയ സ്മാർട്ട് ഫോണിനെ മാറ്റാം
സ്മാർട്ട്ഫോൺ സാങ്കേതികവിദ്യ അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും പുതിയ മോഡലുകളിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ പഴയ ഫോണുകൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗശൂന്യമായി ഡ്രോയറുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം പഴയ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഹോം സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറയാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. സുസ്ഥിരമായ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീടിന്റെ പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ, ലിവിങ് റൂമുകൾ എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കാനും വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും നിരീക്ഷിക്കാനുമുള്ള മികച്ചൊരു സംവിധാനമായി ഇതിനെ മാറ്റാം. വലിയ തുക നൽകി സെക്യൂരിറ്റി ഹാർഡ്വെയറുകൾ വാങ്ങാതെ തന്നെ പഴയ ഫോൺ സുരക്ഷാ ക്യാമറയാക്കി മാറ്റാനുള്ള എളുപ്പവഴികൾ നോക്കാം.
ആദ്യ പടിയായി ഇതിനായി രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ പഴയ ഫോൺ, ക്യാമറ ഡിവൈസ് ആയി ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള പുതിയ ഫോൺ വ്യൂവർ ഡിവൈസ് ആയി ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് വഴി ക്യാമറയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ റിമോട്ടായി നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. രണ്ട് ഫോണുകളിലും ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യവും ആവശ്യത്തിന് ചാർജും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അടുത്തതായി രണ്ട് ഫോണുകളിലും ഒരേ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ തത്സമയ സ്ട്രീമിങ്, ചലനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മോഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ, റിമോട്ട് വ്യൂവിങ്, ലോക്കൽ റെക്കോർഡിങ്, ടു വേ ഓഡിയോ എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിരവധി ആപ്പുകൾ ലഭ്യമാണ്.
ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം രണ്ട് ഫോണുകളിലും ഒരേ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യണം. ആപ്പിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ക്യൂആർ കോഡുകളോ അക്കൗണ്ട് സിങ്ക് രീതിയോ വഴി രണ്ട് ഫോണുകളും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് പഴയ ഫോൺ ക്യാമറയായും പുതിയ ഫോൺ വ്യൂവറായും സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിനുശേഷം പഴയ ഫോൺ നിരീക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായി സ്ഥാപിക്കുക. മുൻവാതിലുകൾ, കോറിഡോറുകൾ, ഗോവണികൾ, ലിവിങ് റൂമുകൾ എന്നിവ ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ക്യാമറ മറിഞ്ഞുവീഴാത്ത രീതിയിലും വ്യക്തമായ കാഴ്ച ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലും ഉയർന്ന കോണിൽ വേണം ഫോൺ സ്ഥാപിക്കാൻ.
സുരക്ഷാ ക്യാമറകൾ ദീർഘനേരം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിനാൽ പഴയ ഫോൺ എപ്പോഴും ചാർജറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി ഉറപ്പാക്കണം. പവർ സോക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പവർ ബാങ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ ലഭിക്കുന്നതിന് ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലത്ത് ശക്തമായ വൈഫൈ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കണക്ഷൻ ദുർബലമായാൽ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈകാനും അലേർട്ടുകൾ ലഭിക്കാതിരിക്കാനും കാരണമാകും.
എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായ ശേഷം പുതിയ ഫോണിലൂടെ ലൈവ് ഫീഡ് പരിശോധിച്ച് ക്യാമറ കൃത്യമായ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. മോഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്രമീകരണങ്ങളും ആപ്പിൽ ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം പഴയ ഫോണുകൾ ഇതേ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വിവിധ മുറികളിൽ സ്ഥാപിച്ച് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനും സാധിക്കും.
Content Highlights
Repurpose your functional old smartphones into a home security system using a surveillance app and stable Wi-Fi. By setting up an old device as a camera connected to constant power and your current phone as a viewer, you can monitor your home, pets, and entry points remotely for free.