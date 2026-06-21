Connect with us

Kerala

അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

ഐസിയുവില്‍ ചികിത്സയിലായിരിക്കെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

Published

Jun 21, 2026 4:03 pm |

Last Updated

Jun 21, 2026 4:03 pm

കൊല്ലം| അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കൊല്ലം കുളത്തൂപ്പുഴ ചന്ദനക്കാവ് വടക്കേ ചെറുകര സ്വദേശിനി ചന്ദ്രിക(60)യാണ് മരിച്ചത്. രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഗുരുതരമായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ചന്ദ്രികയെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ എത്തിച്ചത്. ഐസിയുവില്‍ ചികിത്സയിലായിരിക്കെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

Content Highlights:
A sixty year old woman named Chandrika from Kulathupuzha in Kollam died due to amoebic meningoencephalitis. She was undergoing treatment in the intensive care unit at Thiruvananthapuram Medical College Hospital after showing severe symptoms. The rare brain infection was confirmed prior to her demise.

Related Topics:

Latest

National

നീറ്റ് പരീക്ഷാർഥികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത്; യാത്ര 45 മിനുട്ട് വൈകിപ്പിച്ച് മോദി

Kerala

'അമ്മ' യിൽ പൊട്ടിത്തെറി; ഭരണസമിതി രാജി വച്ചു

Kerala

'അമ്മ' യിൽ പൊട്ടിത്തെറി; രാജി പ്രഖ്യാപനവുമായി ശ്വേതാ മേനോന്‍, വൈകാരികമായി മോഹൻലാൽ

Kerala

അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

Kerala

നെയ്യാറ്റിന്‍കര കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

National

കനത്ത സുരക്ഷയിൽ നീറ്റ് പരീക്ഷ ആരംഭിച്ചു; വൈകിയെത്തിയവര്‍ക്ക് പരീക്ഷയെഴുതാനായില്ല

Kerala

'കെ പി സി സി അധ്യക്ഷപദവി എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും ഒഴിയാന്‍ തയ്യാറാണ്'; രണ്ട് ചുമതല വഹിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രയാസം നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു - സണ്ണി ജോസഫ്