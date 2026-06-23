Connect with us

Kerala

കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര​യി​ലെ അ​പ​ക​ടം; ടിപ്പര്‍ അമിത വേഗതയിലായിരുന്നെങ്കില്‍ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോണ്‍

അമിതവേഗതയില്‍ പോകുന്ന ടിപ്പര്‍ ലോറികള്‍ കണ്ടുകെട്ടുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Published

Jun 23, 2026 11:21 am |

Last Updated

Jun 23, 2026 11:22 am

കൊല്ലം| കൊട്ടാരക്കര നീലേശ്വരത്ത് വിദ്യാര്‍ഥി അടക്കം മൂന്ന് പേരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ ടിപ്പര്‍ അപകടത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോണ്‍. ടിപ്പര്‍ അമിത വേഗതയിലായിരുന്നെങ്കില്‍ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോണ്‍ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങള്‍ ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായാലും നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അമിതവേഗതയില്‍ പോകുന്ന ടിപ്പര്‍ ലോറികള്‍ കണ്ടുകെട്ടുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കൊട്ടാരക്കര നീലേശ്വരത്ത് ടിപ്പര്‍ ലോറി ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറി മൂന്ന് പേര്‍ മരിച്ചത്. കുടവട്ടൂര്‍ ലക്ഷ്മി കോട്ടേജ് ഹരിലാല്‍ (54), കാര്‍മല്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥി പാര്‍ഥിപ്(15). അജയ കുമാര്‍ (45) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

സ്‌കൂളിലേക്കും മറ്റും പോകാനായി ബസ് കാത്തുനിന്നവര്‍ക്ക് മുകളിലേക്ക് മണ്ണ് കയറ്റിയ ലോറി മറിയുകയായിരുന്നു. എട്ടുപേരാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. കുശാല്‍, ഋഷഭ് ബോബന്‍, നവനീത്, ജിബി മോള്‍, ടിപ്പര്‍ ഡ്രൈവര്‍ ചവറ സ്വദേശി നിസാം എന്നിവരാണ് പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. പരുക്കേറ്റവരില്‍ ഒരു വിദ്യാര്‍ഥിയാണ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ളതെന്നാണ് വിവരം.

Content Highlights:
Three people including a school student were killed after a speeding tipper lorry rammed into a bus stop in Kottarakkara Nileswaram. Transport Minister CP John promised strict action and stated that overspeeding tipper lorries would be confiscated. Five others sustained injuries in the crash.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കഠിനമായ വയറുവേദനയുമായെത്തിയ ഒമ്പത് വയസുകാരന് മതിയായ ചികിത്സ നല്‍കിയില്ല; കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജിനെതിരെ പരാതി

Kerala

ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്; പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി

National

ലക്നൗവിലെ കോച്ചിംഗ് സെന്ററിലുണ്ടായ തീപിടുത്തം; നാല് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു

Kerala

കാഫിര്‍ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് കേസ്; ജിതിന്‍ ഭാസ്‌കറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി

Kerala

പ്രതീക്ഷിച്ച മഴ കിട്ടിയില്ല: സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണെന്ന് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്

Kerala

കൊട്ടാരക്കര ടിപ്പര്‍ അപകടം: ഡ്രൈവര്‍ക്ക് ഹെവി ലൈസന്‍സില്ല, ലോറിക്ക് 17 വര്‍ഷം പഴക്കം; ഫിറ്റ്‌നസ് റദ്ദാക്കി ആര്‍ടിഒ