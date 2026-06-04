Kerala
മണ്ണന്തല ഹസീന കൊലക്കേസ്; പ്രതിയായ ഭര്ത്താവിനെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
ഇന്നലെയായിരുന്നു മക്കളുടെ മുന്നില്വെച്ച് ഹസീനയെ സുരേഷ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്
തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം മണ്ണന്തല ഹസീന കൊലക്കേസ് പ്രതിയായ ഭര്ത്താവ് സുരേഷിനെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. തമിഴ്നാട് ചിദംബരത്ത് റെയില്വേ ട്രാക്കിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ജീവനൊടുക്കിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
ഇന്നലെയായിരുന്നു മക്കളുടെ മുന്നില്വെച്ച് ഹസീനയെ സുരേഷ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ശേഷം കാറില് കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. മൊബൈല് ഫോണ് ലൊക്കേഷന് നോക്കി പോലീസ് നഗരത്തില് തിരച്ചില് നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനിയിരുന്നില്ല. വൈകുന്നേരം കിള്ളിപ്പാലത്ത് നിന്നും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയില് ഇയാളുടെ ഫോണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. വഴിയില് കിടന്ന് കണ്ടെത്തിയതെന്നു പറഞ്ഞ് ഒരാള് കടയില് ഏല്പ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ഫോണ് കണ്ടെത്തിയത്.
തുടര്ന്ന് സിസിടിവി കേന്ദ്രങ്ങള് നടത്തിയ പരിശോധനയില് കാര് കരമന കടന്നുപോയതായി വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. സുരേഷിനായി പോലീസിന്റെ തിരച്ചില് പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്ന് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തുന്നത്.
സുരേഷുമായി പിണങ്ങിപ്പോയ ഹസീന കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയായിരുന്നു വീട്ടില് തിരിച്ചെത്തിയത്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് വെച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച ശേഷമായിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത്. എന്നാല് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹസീനയെ സുരേഷ് കഴുത്തറത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ബഹളം കേട്ട് വന്ന മക്കളാണ് ഹസീനയെ രക്തത്തില് കുളിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 – 2552056)
Content Highlights:
Suresh, who was accused of murdering his wife Haseena in front of their children in Thiruvananthapuram, has been found dead on a railway track in Chidambaram, Tamil Nadu. Preliminary investigations suggest that he committed suicide after fleeing the crime scene in his car. The police had previously tracked his mobile phone to Killipalam, where it was found abandoned, and CCTV footage showed his vehicle crossing Karamana. Haseena had recently returned home after resolving a domestic dispute at the police station, but she was brutally attacked and killed by Suresh shortly after.