തിരുവനന്തപുരം ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് എന്‍ ശക്തന്‍ രാജിവെച്ചു

Kerala
രാജിക്കത്ത് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫിന് കൈമാറി.
തിരുവനന്തപുരം|തിരുവനന്തപുരം ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തു നിന്നും എന് ശക്തന് രാജിവെച്ചു. രാജിക്കത്ത് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫിന് കൈമാറി. ഡിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് തുടരാന് താല്പ്പര്യമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രാജി. കെപിസിസി രാജി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് സൂചന.
ശബ്ദരേഖ വിവാദത്തെത്തുടര്ന്ന് പാലോട് രവി രാജിവെച്ചതിനെത്തുടര്ന്നാണ് എന് ശക്തനെ താല്ക്കാലിക ഡിസിസി അധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ചത്. ഉടന് സ്ഥിരം ഡിസിസി അധ്യക്ഷനെ നിയമിക്കുമെന്നും, അതുവരെ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റിന്റെ ചുമതല വഹിക്കാനുമാണ് കെപിസിസി നേതൃത്വം ശക്തനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്താനായി പലവിധ ചര്ച്ചകള് പാര്ട്ടിയില് നടന്നെങ്കിലും ഡിസിസി അധ്യക്ഷന്റെ കാര്യത്തില് ഇതുവരെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. നേരത്തെ പല പ്രാവശ്യം സ്ഥാനം ഒഴിയാനുള്ള താല്പ്പര്യം ശക്തന് പാര്ട്ടി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നതായാണ് വിവരം.