Kerala
കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസം; നാല് ജില്ലകളില് മുന്നറിയിപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ദേശീയ സമുദ്ര വിവര വിശകലന കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് നാല് ജില്ലകളില് കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസ മുന്നറിയിപ്പ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ദേശീയ സമുദ്ര വിവര വിശകലന കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് കാപ്പില് മുതല് പൊഴിയൂര് വരെയും, കൊല്ലം ജില്ലയില് ആലപ്പാട്ട് മുതല് ഇടവ വരെയും, കണ്ണൂര്-കാസര്കോട് ജില്ലകളില് വളപട്ടണം മുതല് ന്യൂ മാഹി വരെയും, കുഞ്ചത്തൂര് മുതല് കോട്ടക്കുന്ന് വരെയുമുള്ള തീരങ്ങളില് ചൊവ്വാഴ്ച (സെപ്തം: 15) രാത്രി 11.30 വരെ 0.9 മുതല് 1.2 മീറ്റര് വരെ ഉയര്ന്ന തിരമാലകള്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കന്യാകുമാരി തീരത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 11.30 വരെ 1.4 മുതല് 1.5 മീറ്റര് വരെ ഉയര്ന്ന തിരമാലകളുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ദേശീയ സമുദ്ര വിവര വിശകലന കേന്ദ്രം പ്രവചിച്ചു. കടലാക്രമണ സാധ്യതയുള്ളതിനാല് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കാനും അധികൃതര് നിര്ദേശം നല്കി.
1. കടല്ക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് അപകട മേഖലകളില് നിന്ന് അധികൃതരുടെ നിര്ദേശാനുസരണം മാറി താമസിക്കണം.
2. ചെറിയ വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
3. കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിനും ഉയര്ന്ന തിരമാലക്കും സാധ്യതയുള്ള ഘട്ടത്തില് കടലിലേക്ക് മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങള് ഇറക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അപകടകരമാണ് കരക്കടുപ്പിക്കുന്നതും. ആയതിനാല് തിരമാല ശക്തിപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തില് യാനങ്ങള് കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതും കരക്കടുപ്പിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
4. മുന്നറിയിപ്പ് പിന്വലിക്കുന്നത് വരെ ബീച്ചുകള് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിനോദസഞ്ചാരമുള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും പൂര്ണമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
5. മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങള് (ബോട്ട്, വള്ളം, മുതലായവ) ഹാര്ബറില് സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. വള്ളങ്ങള് തമ്മില് സുരക്ഷിത അകലം പാലിക്കുന്നത് കൂട്ടിയിടിച്ചുള്ള അപകട സാധ്യത ഒഴിവാക്കും. മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം.
6. ബീച്ചിലേക്കുള്ള യാത്രകളും കടലില് ഇറങ്ങിയുള്ള വിനോദങ്ങളും പൂര്ണമായും ഒഴിവാക്കണം.
7. തീരശോഷണത്തിനു സാധ്യതയുള്ളതിനാല് പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പുലര്ത്തണം.
Content Highlights:
The National Centre for Ocean Information Services has issued a swell surge alert for four coastal districts in Kerala. Ocean waves are expected to intensify, posing potential risks to beachgoers and fishermen. Coastal residents are advised to stay vigilant and follow official safety directives.