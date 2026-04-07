ഹൈദരാബാദിൽ വിദ്യാർഥി തടാകത്തിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു

കൂട്ടുകാരന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാന്‍ പ്രൊഡുട്ടൂര്‍ ചെറുവു എന്ന ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലത്ത് എത്തിയതായിരുന്നു

Apr 07, 2026 4:03 pm |

Apr 07, 2026 4:04 pm

ഹൈദരാബാദ്| കൂട്ടുകാരന്റെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിനിടെ ഹൈദരാബാദില്‍ വിദ്യാര്‍ഥി തടാകത്തില്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു. പട്ടന്‍ചേരു സ്വദേശിയും രണ്ടാം വര്‍ഷ ബി ബി എ വിദ്യാര്‍ഥിയുമായ പ്രണവ് റെഡ്ഡി (21)യാണ് മരിച്ചത്. ഹൈദരാബാദിലെ മോകിലയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് 4.30 ഓടെയാണ് സംഭവം.

പ്രണവും 10 സുഹൃത്തുക്കളും കൂട്ടുകാരന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാന്‍ പ്രൊഡുട്ടൂര്‍ ചെറുവു എന്ന ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലത്ത് എത്തിയതായിരുന്നു. കൈ കഴുകാന്‍ തടാകത്തിന് സമീപം പോയപ്പോള്‍ അബദ്ധത്തില്‍ കാല്‍ വഴുതി വീഴുകയായിരുന്നു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സംഘം സഹായത്തിനായി ആളെ വിളിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് റെഡ്ഡിയുടെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തു.

International

'ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സമ്പൂർണ്ണ നാഗരികത തന്നെ ഇല്ലാതാകും': ഇറാനെതിരെ കടുത്ത ഭീഷണി ആവർത്തിച്ച് ട്രംപ്

Ongoing News

ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡില്‍ അഴിച്ചുപണി; മുന്‍ ദേശീയ താരം തമീ ഇഖ്ബാല്‍ പുതിയ പ്രസിഡന്റ്

International

റെഡ് ലൈൻ ലംഘിച്ചാൽ യുദ്ധം മേഖലക്ക് പുറത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും: അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

Education Notification

രസമാണ് രസതന്ത്രം

National

മണിപ്പൂരില്‍ വീണ്ടും സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ; അഞ്ച് ജില്ലകളില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ റദ്ദാക്കി

National

മലയാളി യുവതിയെ കാണാതായ സംഭവം; തടിയൻഡമോൾ ട്രക്കിങ്ങിന് താത്കാലിക വിലക്ക്

Kerala

വീട് വച്ചുതരാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വഞ്ചിച്ചു; കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പരാതിയുമായി ദുരന്തബാധിതന്‍