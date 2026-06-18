Lokavishesham
ഉദ്ദവ് താക്കറെയ്ക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടി; ശിവസേന പിളർപ്പിലേക്ക്, ആറ് എം പിമാർ ഓം ബിർലയെ കണ്ടു
കോൺഗ്രസുമായി ലയിക്കാനാണ് ഉദ്ദവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ പദ്ധതിയെന്നും ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ വ്യതിയാനമാണ് തങ്ങൾ പാർട്ടി വിടാൻ കാരണമെന്നും എം പിമാർ സ്പീക്കറെ അറിയിച്ചതായാണ് വിവരങ്ങൾ
മുംബൈ | മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉദ്ദവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശിവസേന യു ബി ടി വിഭാഗത്തിൽ വീണ്ടും പിളർപ്പിന്റെ സൂചനകൾ ശക്തമാക്കി ആറ് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർലയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഏകനാഥ് ഷിൻഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗവുമായി ലയിക്കാനാണ് ഇവരുടെ നീക്കം. കോൺഗ്രസുമായി ലയിക്കാനാണ് ഉദ്ദവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ പദ്ധതിയെന്നും ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ വ്യതിയാനമാണ് തങ്ങൾ പാർട്ടി വിടാൻ കാരണമെന്നും എം പിമാർ സ്പീക്കറെ അറിയിച്ചതായാണ് വിവരങ്ങൾ. നിലവിൽ ഏകനാഥ് ഷിൻഡെ പക്ഷത്തെ ഏഴ് എം പിമാർ ഇരിക്കുന്നതിന് സമീപത്തേക്ക് തങ്ങളുടെ സീറ്റുകൾ മാറ്റി നൽകണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
മണ്ഡല സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തും ഉദ്ദവ് താക്കറെയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ലെന്ന് വിമത എം പിമാർ ആരോപിക്കുന്നു. ആദിത്യ താക്കറെയെപ്പോലും ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നുവെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. നിലവിൽ ഫോണുകൾ ഓഫാക്കി അജ്ഞാത കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരുന്ന എം പിമാരാണ് ഇപ്പോൾ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നാഷനൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെയും കോൺഗ്രസിലെയും മുൻകാല രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് സമാനമായി ഈ കൂറുമാറ്റവും അംഗീകരിക്കപ്പെടാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകൾ. വനിതാ സംവരണ ബിൽ ഉൾപ്പെടെ നിർണായക ബില്ലുകളിൽ ബി ജെ പിക്ക് കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാൻ ഇത് സഹായിച്ചേക്കും.
വിമത എം പിമാരായ നാഗേഷ് അഷ്ടികർ, ഭാവുസാഹേബ് വാഗ്ചൗരെ, സഞ്ജയ് ദിന പാട്ടീൽ, ഓംരാജെ നിംബാൽക്കർ, സഞ്ജയ് ദേശ്മുഖ്, സഞ്ജയ് ജാദവ് എന്നിവർ സ്പീക്കറെ കണ്ട ശേഷം വിവിധ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോയി. ഏകനാഥ് ഷിൻഡെയുടെ മകൻ ശ്രീകാന്ത് ഷിൻഡെയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇവർ ദില്ലിയിൽ എത്തിയതും യോഗങ്ങൾ ചേർന്നതുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ശനിയാഴ്ച ഇവർ വീണ്ടും ഷിൻഡെയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷം സ്പീക്കർക്ക് നൽകിയ കത്ത് പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, വിമത നീക്കത്തിനെതിരെ താക്കറെ ക്യാമ്പ് ശക്തമായി രംഗത്തുവന്നു. എം പിമാർക്ക് ഏഴ് ദിവസത്തെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇവർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്പീക്കർ തള്ളിക്കളയണമെന്നും താക്കറെ വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാർട്ടി വിപ്പ് ലംഘിച്ച് ഒൻപത് ലോക്സഭാ എം പിമാരിൽ മൂന്ന് പേർ മാത്രമാണ് താക്കറെ വിഭാഗത്തിന്റെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.
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Six rebel Shiv Sena UBT MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla to claim that the Uddhav Thackeray faction plans to merge with the Congress. They requested a seat change near the Eknath Shinde faction, while the Thackeray camp issued a seven-day show cause notice against them.