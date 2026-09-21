Connect with us

Ongoing News

വിശുദ്ധ മസ്ജിദുൽ ഹറമിലെ മുഅദ്ദിൻ ശൈഖ് ഇബ്റാഹീം അൽ മദനി അന്തരിച്ചു

ഹിജ്റ 1439 എച്ച് (2017-2018) കാലയളവിലാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറമിലെ മുഅദ്ദിനായി അദ്ദേഹത്തെ ഔദ്യോഗികമായി നിയമിച്ചത്.

Published

Sep 21, 2026 3:41 pm |

Last Updated

Sep 21, 2026 3:41 pm

മക്ക | മക്കയിലെ വിശുദ്ധ മസ്ജിദുൽ ഹറമിലെ മുഅദ്ദിൻ ശൈഖ് ഇബ്റാഹീം അൽ മദനി (50) അന്തരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു അന്ത്യം. ഇന്ന് അസർ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം മസ്ജിദുൽ ഹറമിൽ മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം നടക്കും. തുടർന്ന് അൽ മുഅല്ല ഖബറിസ്ഥാനിൽ മയ്യിത്ത് ഖബറടക്കും. ശബ്ദ മാധുര്യം കൊണ്ട് ഏറെ ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു ശൈഖ് ഇബ്റാഹീം അൽ അദനി. ഒരു മാസം മുമ്പ്, ആഗസ്റ്റ് 24 (റബീഉൽ അവ്വൽ 11) തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ ഹറമിൽ (Muezzin of Makkah) അവസാനമായി ബാങ്ക് വിളിച്ചത്.

1976-ൽ മദീനയിലാണ് ശൈഖ് ഇബ്റാഹീം അൽ മദനി ജനിച്ചത്. ഖുർആൻ മനഃപാഠമാക്കിയ പിതാമഹന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ അദ്ദേഹവും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനപാഠമാക്കി. 15-ാം വയസ്സിൽ മദീനയിലെ ഒരു പ്രാദേശിക മസ്ജിദിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവന ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. കോളേജ് പഠനം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ പ്രദേശവാസികളായ മറ്റ് മൂന്ന് പേർക്കൊപ്പം ഊഴമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ബാങ്ക് വിളി തുടർന്നു. പിന്നീട് മദീനയ്ക്ക് പുറത്ത് അധ്യാപന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കുറച്ചുകാലം ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു.

തുടർന്ന് ഹിജ്റ 1428 (2007-2008) കാലഘട്ടത്തിൽ മസ്ജിദ് അൽ മദ്ദാഹിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷണം ലഭിച്ചു. അവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് വിശുദ്ധ മസ്ജിദുൽ ഹറമിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. ഹിജ്റ 1439 എച്ച് (2017-2018) കാലയളവിലാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറമിലെ മുഅദ്ദിനായി അദ്ദേഹത്തെ ഔദ്യോഗികമായി നിയമിച്ചത്.

മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലെ 24 അംഗ മുഅദ്ദിൻ സംഘത്തിലെ ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ശൈഖ് ഇബ്റാഹീം. അഞ്ചുനേരത്തെ നിസ്കാരങ്ങൾക്കും സുബ്ഹിയുടെ ഒന്നാം ബാങ്കിനുമായി മാറിമാറി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആറുപേരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മദീനയിൽ വളർന്നതിനാൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിലെ മദീന ശൈലിയോട് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ആഭിമുഖ്യമുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ പിതാവിനോടൊപ്പം മക്ക സന്ദർശിച്ച സമയത്ത് മസ്ജിദുൽ ഹറമിലെ മുൻ മുഅദ്ദിനും പിതാമഹന്റെ സുഹൃത്തുമായിരുന്ന ശൈഖ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മുല്ലയെ പരിചയപ്പെട്ടതിലൂടെ മക്കയിലെ ബാങ്ക് വിളി ശൈലിയും അദ്ദേഹം അടുത്തറിഞ്ഞു.

Content Highlights

Sheikh Ibrahim Al Madani passed away on Monday. His final adhan was the Fajr call at Makkah’s Grand Mosque. Funeral prayers held after Asr, followed by burial at Al Mualla.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

UAE

സ്‌കൂൾ പ്രവേശന പ്രായപരിധിയിൽ വ്യക്തത വരുത്തി കെ എച്ച് ഡിഎ; സമഗ്ര മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കി

Aksharam Education

നൈൽ നദിയുടെ വരദാനം

National

രാജസ്ഥാനില്‍ ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ18 കൗണ്‍സിലര്‍മാരെ കാണാതായി ; ഹരിയാന പോലീസ് പിടികൂടിയതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്

Ongoing News

വിശുദ്ധ മസ്ജിദുൽ ഹറമിലെ മുഅദ്ദിൻ ശൈഖ് ഇബ്റാഹീം അൽ മദനി അന്തരിച്ചു

Kerala

കെ എസ് ആര്‍ ടിസി യാത്രക്കാര്‍ക്ക് പെരുന്തേനീച്ചയുടെ കുത്തേറ്റു

Kerala

ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ ന്യൂനമര്‍ദം; സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

Kerala

മന്ത്രി കെ എം ഷാജി സര്‍ക്കാറിന് ലാഭമുണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്; ആഢംബര കാര്‍ വിവാദത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്