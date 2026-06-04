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Kerala

സീറ്റ് കവറും ഫ്‌ളോര്‍മാറ്റും അനുമതിയില്ലാതെ മാറ്റാം; വാഹന മോഡിഫിക്കേഷനില്‍ മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കി

പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കെ വാഹന മോഡിഫിക്കേഷന്‍ അനുവദിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത് യുവാക്കളുടെ കയ്യടി നേടിയിരുന്നു

Published

Jun 04, 2026 9:17 am |

Last Updated

Jun 04, 2026 9:17 am

തിരുവനന്തപുരം | വാഹന മോഡിഫിക്കേഷനില്‍ മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ പട്ടിക പുറത്ത്. സീറ്റ് കവറും ഫ്‌ളോര്‍മാറ്റും മാറ്റാം തുടങ്ങി അനുമതി ഇല്ലാതെ ചെയ്യാവുന്ന 18 ഇന മോഡിഫിക്കേഷനുകളും അനുമതി നേടി ആര്‍ സിയില്‍ മാറ്റം വരുത്തി ചെയ്യാവുന്ന ആറു മോഡിഫിക്കേഷനുകളുമാണു പട്ടികയില്‍ ഉള്ളത്. പട്ടിക സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് കൈമാറും.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കെ വാഹന മോഡിഫിക്കേഷന്‍ അനുവദിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത് യുവാക്കളുടെ കയ്യടി നേടിയിരുന്നു. അനുമതി ആവശ്യമില്ലാതെ ചെയ്യാവുന്ന മോഡിഫിക്കേഷനുകള്‍: 1. സീറ്റ് കവര്‍, 2. ഫ്ലോര്‍ മാറ്റ്, 3. സ്റ്റിയറിങ് വീല്‍ കവര്‍, 4. ക്രോം ഗാര്‍ണിഷ്, 5. ഡോര്‍ വൈസറുകള്‍, 6. മഡ് ഫ്ളാപ്പുകള്‍, 7. ബോഡി സ്റ്റിക്കറുകള്‍, 8. ഇന്റീരിയര്‍ ആമ്പിയന്റ് ലൈറ്റിങ്, 9. ഡാഷ് കാമറ, 10. റിവേഴ്സ് കാമറ, 11. പാര്‍ക്കിങ് സെന്‍സര്‍, 12. ജി പി എസ് ട്രാക്കര്‍, 13. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഇന്‍ഫോടെയിന്‍മെന്റ് സിസ്റ്റം, 14. അഡീഷണല്‍ സ്പീക്കറുകള്‍, 15. ടയര്‍ പ്രഷര്‍ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം, 16. ടോ ഹുക്കുകള്‍, 17. റൂഫ് കാരിയറുകള്‍, 18. 50 ശതമാനം സുതാര്യമായ സണ്‍ ഫിലിം.

 

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സീറ്റ് കവറും ഫ്‌ളോര്‍മാറ്റും അനുമതിയില്ലാതെ മാറ്റാം; വാഹന മോഡിഫിക്കേഷനില്‍ മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കി

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