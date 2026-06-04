Kerala
കാലവര്ഷം ഇന്നെത്തും; എട്ട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
തിരുവനന്തപുരം മുതല് തൃശ്ശൂര് വരെ ശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്
തിരുവനന്തപുരം | തെക്കു പടുഞ്ഞാറന് കാലവര്ഷം ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്താന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് എട്ട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം മുതല് തൃശ്ശൂര് വരെ ശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
നാളെ വടക്കന് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടും തെക്കന് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. കേരളത്തില് കാലവര്ഷം എത്തുന്നതോടൊപ്പം തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്, തെക്കുകിഴക്കന് അറബിക്കടലിന്റെ കൂടുതല് ഭാഗങ്ങള്, ലക്ഷദ്വീപ്, തമിഴ്നാട് എന്നിവടങ്ങളിലെ ചില പ്രദേശങ്ങള്, ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങള് (തെക്കുകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങള്, വടക്കുകിഴക്കന്, മധ്യ-കിഴക്കന്, മധ്യ-പടിഞ്ഞാറന്, തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ഭാഗങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ) എന്നിവിടങ്ങളിലും കാലവര്ഷം വ്യാപിക്കാനാണ് സാധ്യത. തെക്കന് കേരള തീരത്തോട് ചേര്ന്ന്, തെക്കുകിഴക്കന് അറബിക്കടലിന് മുകളില് ചക്രവാതച്ചുഴി നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. കേരളതീരത്ത് മത്സ്യബന്ധന വിലക്ക് തുടരുകയാണ്.
പൊതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള ജാഗ്രത നിര്ദേശം
ഉരുള്പൊട്ടല്, മണ്ണിടിച്ചില്, മലവെള്ളപ്പാച്ചില് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവര് അധികൃതരുടെ നിര്ദേശാനുസരണം സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കണം. നദിക്കരകള്, അണക്കെട്ടുകളുടെ കീഴ്പ്രദേശങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവരും അപകടസാധ്യത മുന്കൂട്ടി കണ്ട് അധികൃതരുടെ നിര്ദേശാനുസരണം മാറി താമസിക്കേണ്ടതാണ്. ദുരന്തസാധ്യത പ്രദേശങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവര് നിര്ബന്ധമായും തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ക്യാമ്പുകള് തുറന്നു എന്നുറപ്പാക്കേണ്ടതും പകല് സമയത്ത് തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറി താമസിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇതിനായി തദ്ദേശ സ്ഥാപന, റവന്യൂ അധികാരികളുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീടുകളില് താമസിക്കുന്നവരും മേല്ക്കൂര ശക്തമല്ലാത്ത വീടുകളില് താമസിക്കുന്നവരും പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അപകടാവസ്ഥ മുന്നില് കാണുന്നവര് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സുരക്ഷാ മുന്കരുതലിന്റെ ഭാഗമായി മാറി താമസിക്കണം. കാറ്റില് മരങ്ങള് കടപുഴകി വീണും പോസ്റ്റുകള് തകര്ന്നു വീണും ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള അപകടങ്ങളെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഒരു കാരണവശാലും നദികള് മുറിച്ചു കടക്കാനോ നദികളിലോ മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലോ കുളിക്കാനോ മീന്പിടിക്കാനോ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്ക്കോ ഇറങ്ങാന് പാടില്ല. ജലാശയങ്ങള്ക്ക് മുകളിലെ മേല്പ്പാലങ്ങളില് കയറി കാഴ്ച കാണുകയോ സെല്ഫി എടുക്കുകയോ കൂട്ടം കൂടി നില്ക്കുകയോ ചെയ്യാന് പാടില്ല. മഴ ശക്തമാകുന്ന അവസരങ്ങളില് അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകള് പൂര്ണമായും ഒഴിവാക്കുക. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള്, ജലാശയങ്ങള്, മലയോര മേഖലകള് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിനോദയാത്രകള് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് മാറുന്നത് വരെ പൂര്ണമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ജലാശയങ്ങളോട് ചേര്ന്ന റോഡുകളിലൂടെയുള്ള യാത്രകളില് പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കുക. അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടക്കുന്ന റോഡുകളിലും ജാഗ്രത പാലിക്കുക. അതിശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തില് റോഡപകടങ്ങള് വര്ധിക്കാന് സാധ്യത മുന്നില് കാണണം. ജലാശയങ്ങള് കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നയിടങ്ങളില് വാഹനം ഓടിക്കാന് ശ്രമിക്കരുത്.