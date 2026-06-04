Kerala
കെ എസ് ആര് ടി സിയില് വനിതകള്ക്കുള്ള സൗജന്യയാത്ര; തീരുമാനം ഇന്ന്
നടപ്പാക്കാന് ഇനി പത്തു നാള് മാത്രം
തിരുവനന്തപുരം | യു ഡി എഫിന്റെ ഇന്ദിര ഗ്യാരണ്ടി പ്രഖ്യാപനത്തിലെ പ്രധാന ഇനമായ കെ എസ് ആര് ടി സിയില് വനിതകള്ക്കുള്ള സൗജന്യയാത്ര നടപ്പാക്കാന് ഇനി പത്തു നാള് മാത്രം. പദ്ധതി എങ്ങിനെ നടപ്പാക്കുമെന്നതില് ഇന്ന് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനമെടുക്കും.
ഓര്ഡിനറി- ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചറുകളില് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാണ് നീക്കം. ഇതിനായി 90 കോടി രൂപയാണ് വേണ്ടത്. ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെന്നതടക്കം മന്ത്രിസഭ ചര്ച്ച ചെയ്യും. നവീന് ബാബുവിന്റെ മരണത്തില് അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് വിടുന്നതിലും കാബിനറ്റ് തീരുമാനമെടുക്കും.
Latest
International
ട്രംപിന്റെ യുദ്ധാധികാരം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രമേയം അമേരിക്കന് ജനപ്രതിനിധി സഭ പാസാക്കി
Kerala
സീറ്റ് കവറും ഫ്ളോര്മാറ്റും അനുമതിയില്ലാതെ മാറ്റാം; വാഹന മോഡിഫിക്കേഷനില് മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കി
National
ബിഹാറില് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് തീപിടിത്തം; 10 പേര് മരിച്ചു
Kerala
ഡല്ഹി ഹോട്ടല് അഗ്നിബാധ; വെന്തുമരിച്ചത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ എട്ടുപേര്
Kerala
കെ എസ് ആര് ടി സിയില് വനിതകള്ക്കുള്ള സൗജന്യയാത്ര; തീരുമാനം ഇന്ന്
Kerala
കാലവര്ഷം ഇന്നെത്തും; എട്ട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
Kerala