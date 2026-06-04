Connect with us

Kerala

കെ എസ് ആര്‍ ടി സിയില്‍ വനിതകള്‍ക്കുള്ള സൗജന്യയാത്ര; തീരുമാനം ഇന്ന്

നടപ്പാക്കാന്‍ ഇനി പത്തു നാള്‍ മാത്രം

Published

Jun 04, 2026 7:27 am |

Last Updated

Jun 04, 2026 7:27 am

തിരുവനന്തപുരം | യു ഡി എഫിന്റെ ഇന്ദിര ഗ്യാരണ്ടി പ്രഖ്യാപനത്തിലെ പ്രധാന ഇനമായ കെ എസ് ആര്‍ ടി സിയില്‍ വനിതകള്‍ക്കുള്ള സൗജന്യയാത്ര നടപ്പാക്കാന്‍ ഇനി പത്തു നാള്‍ മാത്രം. പദ്ധതി എങ്ങിനെ നടപ്പാക്കുമെന്നതില്‍ ഇന്ന് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനമെടുക്കും.

ഓര്‍ഡിനറി- ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചറുകളില്‍ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാണ് നീക്കം. ഇതിനായി 90 കോടി രൂപയാണ് വേണ്ടത്. ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെന്നതടക്കം മന്ത്രിസഭ ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. നവീന്‍ ബാബുവിന്റെ മരണത്തില്‍ അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് വിടുന്നതിലും കാബിനറ്റ് തീരുമാനമെടുക്കും.

 

Related Topics:

Latest

International

ട്രംപിന്റെ യുദ്ധാധികാരം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രമേയം അമേരിക്കന്‍ ജനപ്രതിനിധി സഭ പാസാക്കി

Kerala

സീറ്റ് കവറും ഫ്‌ളോര്‍മാറ്റും അനുമതിയില്ലാതെ മാറ്റാം; വാഹന മോഡിഫിക്കേഷനില്‍ മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കി

National

ബിഹാറില്‍ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ തീപിടിത്തം; 10 പേര്‍ മരിച്ചു

Kerala

ഡല്‍ഹി ഹോട്ടല്‍ അഗ്നിബാധ; വെന്തുമരിച്ചത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ എട്ടുപേര്‍

Kerala

കെ എസ് ആര്‍ ടി സിയില്‍ വനിതകള്‍ക്കുള്ള സൗജന്യയാത്ര; തീരുമാനം ഇന്ന്

Kerala

കാലവര്‍ഷം ഇന്നെത്തും; എട്ട് ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്

Kerala

മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിന്റെ ബന്ധു നിയമനം; വിമര്‍ശനവുമായി ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ കൂറിലോസ്