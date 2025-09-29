Connect with us

Kerala

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില്‍ ബസിടിച്ച് സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രികന്‍ മരിച്ചു

ഈരാറ്റുപേട്ട റോഡില്‍ വളവുകയത്തിന് സമീപം ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഏഴോടെയാണ് അപകടം.

Sep 29, 2025 6:45 am |

Sep 29, 2025 6:45 am

കോട്ടയം |  കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില്‍ ബസും സ്‌കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രികനായ യുവാവ് മരിച്ചു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാറക്കടവ് തുണ്ടിയില്‍ ബഷീറിന്റെയും ലൈലയുടെയും മകന്‍ മുനീര്‍ ടി ബഷീര്‍ (35) ആണ് മരിച്ചത്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി – ഈരാറ്റുപേട്ട റോഡില്‍ വളവുകയത്തിന് സമീപം ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഏഴോടെയാണ് അപകടം.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു മുനീര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്‌കൂട്ടര്‍ എതിരെ വന്ന ബസുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. മുനീര്‍ സംഭവസ്ഥലത്തു തന്നെ മരിച്ചു. ഭാര്യ: ഫാത്തിമ. മക്കള്‍: മുഹമ്മദ് ഹജാസ്, ഹദര്‍ മുനീര്‍.

