Kerala
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില് ബസിടിച്ച് സ്കൂട്ടര് യാത്രികന് മരിച്ചു
ഈരാറ്റുപേട്ട റോഡില് വളവുകയത്തിന് സമീപം ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഏഴോടെയാണ് അപകടം.
കോട്ടയം | കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില് ബസും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് സ്കൂട്ടര് യാത്രികനായ യുവാവ് മരിച്ചു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാറക്കടവ് തുണ്ടിയില് ബഷീറിന്റെയും ലൈലയുടെയും മകന് മുനീര് ടി ബഷീര് (35) ആണ് മരിച്ചത്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി – ഈരാറ്റുപേട്ട റോഡില് വളവുകയത്തിന് സമീപം ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഏഴോടെയാണ് അപകടം.
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു മുനീര് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടര് എതിരെ വന്ന ബസുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. മുനീര് സംഭവസ്ഥലത്തു തന്നെ മരിച്ചു. ഭാര്യ: ഫാത്തിമ. മക്കള്: മുഹമ്മദ് ഹജാസ്, ഹദര് മുനീര്.
.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
അവര് എന്തിന് അങ്ങനെ ചെയ്തു?;സ്വര്ണ പീഠം കാണാതായ സംഭവം വിജിലന്സ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് എ പത്മകുമാര്
National
വിവാഹ വാദ്ഗാനം നല്കി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതി; മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലകന് അറസ്റ്റില്
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണ്ണപ്പാളി കേസ് ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും; കാണാതായ പീഠം കണ്ടെത്തിയതായി ദേവസ്വം കോടതിയെ അറിയിക്കും
International
അമേരിക്കയിലെ മിഷിഗണില് പള്ളിയില് ഞായറാഴ്ച പ്രാര്ത്ഥനക്കിടെ ആക്രമണം; നാലുപേര് മരിച്ചു
National
കരൂര് ദുരന്തത്തില് മരണം 41 ആയി; വിജയ്ക്ക് ഇന്ന് നിര്ണായകം
Kerala
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില് ബസിടിച്ച് സ്കൂട്ടര് യാത്രികന് മരിച്ചു
National