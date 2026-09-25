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ഹൂതി ആക്രമണം; അടിയന്തര യോഗത്തിനൊരുങ്ങി സഊദി, തുര്ക്കി, പാകിസ്താന്
നവംബര് മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തോടെ അമേരിക്ക ധാരണാപത്രത്തിലേക്ക് (MoU) തിരിച്ചെത്തണമെന്ന് ഇറാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയന്
റിയാദ്/തെഹ്റാന് | സഊദി അറേബ്യക്കെതിരെ അടുത്തിടെയുണ്ടായ ഹൂതി ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്, സഊദി അറേബ്യ, തുര്ക്കി, പാകിസ്താന് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സൈനിക മേധാവികള് റിയാദില് അടിയന്തര സൈനിക യോഗം ചേരാനൊരുങ്ങുന്നു.
യു എന് പൊതുസഭയുടെ സമ്മേളനത്തിനിടെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേ, നവംബര് മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തോടെ അമേരിക്ക ധാരണാപത്രത്തിലേക്ക് (MoU) തിരിച്ചെത്തണമെന്ന് ഇറാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയന് വ്യക്തമാക്കി. ‘ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് (midterms) മുമ്പായി അമേരിക്കക്കാര് ധാരണാപത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ താത്പര്യം.” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സിറിയയിലെ ദാരാ പ്രവിശ്യയുടെ പടിഞ്ഞാറന് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ള വാദി അല്-റുക്കാദ് (Wadi al-Ruqqad) പ്രദേശത്തേക്ക് മുന്നേറുന്നതിനിടെ ഇസ്റാഈല് സേന മുന്നറിയിപ്പ് വെടിവെപ്പ് നടത്തിയതായി റിപോര്ട്ടുണ്ട്.
അതിനിടെ, ‘തന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചപ്പോള് ഡസന് കണക്കിന് നയതന്ത്രജ്ഞര് സഭാഹാളില് നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ സാഹചര്യത്തിലും, ഇറാനിലെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങള് ആക്രമിക്കുക എന്നത് ‘പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന നിലയില് താന് എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതില് വെച്ച് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള തീരുമാനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു’ എന്ന് ഇസ്റാഈല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയില് പറഞ്ഞു.
Content Highlights:
Saudi Arabia, Turkey, and Pakistan are preparing to convene an urgent meeting to address escalating regional security concerns caused by recent Houthi attacks. The high-level discussions will focus on joint security measures and diplomatic strategies. Further actions are expected following the summit.