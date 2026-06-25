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Saudi Visa Update | പ്രീമിയം റെസിഡൻസി ഉടമകൾക്ക് നിർബന്ധിത വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തി സഊദി അറേബ്യ
പുതിയ നിയമപ്രകാരം പ്രീമിയം റെസിഡൻസി ഉടമകൾ ഖിവ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി നൂറ് സഊദി റിയാൽ ഫീസ് നൽകി പ്രത്യേക തൊഴിൽ പെർമിറ്റ് സ്വന്തമാക്കണം.
റിയാദ് | സഊദി അറേബ്യയിൽ പ്രീമിയം റെസിഡൻസി (Saudi Arabia Premium Residency Work Permit) കാർഡുള്ളവർക്ക് രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനായി ഇനി മുതൽ പ്രത്യേക തൊഴിൽ പെർമിറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി. മാനവ വിഭവശേഷി സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ലേബർ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഖിവ (Qiwa) വഴിയാണ് പുതിയ പരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കിയത്. പ്രീമിയം റെസിഡൻസി പദവിയുള്ള വിദേശികൾക്കും അവരെ ജോലിക്ക് വെക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബാധകമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ചട്ടങ്ങൾ പുതുക്കിയത്.
പുതിയ നിയമപ്രകാരം പ്രീമിയം റെസിഡൻസി ഉടമകൾ ഖിവ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി നൂറ് സഊദി റിയാൽ ഫീസ് നൽകി പ്രത്യേക തൊഴിൽ പെർമിറ്റ് സ്വന്തമാക്കണം. മുൻപ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട താമസക്കാർക്ക് ഇത്തരം ഔദ്യോഗിക തൊഴിൽ അനുമതി പത്രം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. തൊഴിൽ വിപണിയിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കാനും ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാനുമുള്ള സഊദി ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിഷൻ 2030 (Vision 2030) പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി.
പുതിയ നിയമം നിലവിൽ വന്നതോടെ പ്രീമിയം റെസിഡൻസി ഉള്ളവരെ ജോലിക്കെടുക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കുറഞ്ഞ തുക മാത്രമാണ് ഇതിനായി ഈടാക്കുന്നതെങ്കിലും എച്ച് ആർ (HR), മൊബിലിറ്റി ടീമുകൾ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുമ്പോൾ ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇതോടൊപ്പം ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വ്യക്തതകളും ഖിവ പ്ലാറ്റ്ഫോം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തംഹീർ പ്രോഗ്രാം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പരിശീലന കരാറുകൾ ഇനി മുതൽ ഖിവ വഴി ഡിജിറ്റലായി രേഖപ്പെടുത്താം. എന്നാൽ ഇത്തരം കരാറുകൾ സ്വദേശിവൽക്കരണ തോത് (Saudisation targets) കണക്കാക്കുന്നതിനായി ഉൾപ്പെടുത്തില്ല.
തൊഴിൽ രാജിവെക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളിലും പുതിയ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാർക്ക് രാജി സമർപ്പിച്ച് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ തൊഴിലുടമ രാജിക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടാകരുത് എന്ന് മാത്രം. വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിസ അനുവദിച്ച ശേഷം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. വിസയിൽ തെറ്റുകൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ നിലവിലുള്ളത് റദ്ദാക്കി പുതിയ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടി വരും.
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ, സദാദ് (SADAD) പേയ്മെന്റ് നമ്പറുകൾ, ഖിവ ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ് എന്നിവ വഴി പണം അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഖിവ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലഭ്യമാണ്. പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കമ്പനികളുടെ തൊഴിൽ ആസൂത്രണത്തെയും സ്വദേശിവൽക്കരണ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
Content Highlights:
Saudi Arabia has introduced a mandatory work permit requirement for Premium Residency holders through the Qiwa digital platform, carrying a fee of SAR 100. This update adds a new compliance layer for employers, who must integrate the process into their onboarding systems. Additionally, Qiwa clarified that Tamheer training contracts cannot be used to meet Saudisation targets and introduced a seven-day window for employees to withdraw resignations.