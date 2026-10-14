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ഹൂതികളുടെ ഊര്ജ, ഇന്ധന കേന്ദ്രങ്ങളില് സഊദി ആക്രമണം
ദഹ്റാനിലെ ആരാംകോ കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായ ആക്രമണം ചെറിയ തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമായെന്നും എന്നാല് ആര്ക്കും പരുക്കില്ലെന്നും സഊദി.
റിയാദ് | യമനിലെ ഹൂതികളുടെ ഊര്ജ ടെര്മിനലുകളിലും ഇന്ധന സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സഊദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന ആക്രമണം നടത്തി. സാധാരണക്കാര്ക്ക് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ആള്നാശമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഒഴിവാക്കാന് സേന മുന്കരുതലുകള് സ്വീകരിച്ചിരുന്നതായി സഊദി വക്താവ് തുര്ക്കി അല്-മാലിക്കി പറഞ്ഞു.
സഊദിയിലെ എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങള് ‘നിയമാനുസൃതമായ ലക്ഷ്യങ്ങള്’ ആണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് അവിടെനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകാന് സാധാരണക്കാരോട് ഹൂതികള് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സഊദി ആക്രമണം. ദഹ്റാനിലെ ആരാംകോ (Aramco) കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായ ആക്രമണം ചെറിയ തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമായെന്നും എന്നാല് ആര്ക്കും പരുക്കില്ലെന്നും സഊദി ഊര്ജ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
അമേരിക്കയിലെ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഊര്ജ വില വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഹൂതി വിമതര് സഊദി അറേബ്യയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്കു നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങള് ശക്തമാക്കുകയാണെന്ന് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ആരോപിച്ചു.
അതിനിടെ, ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് ‘താത്ക്കാലിക സുരക്ഷിത പാത’ സംബന്ധിച്ച് ധാരണയിലെത്തിയതിനെ തുടര്ന്ന് സുരക്ഷിതമായ വാണിജ്യ കപ്പല് ഗതാഗത പാതകള് ഒരുക്കുന്നതിലേക്ക് ഇറാനും ഒമാനും അടുത്തെത്തിയതായി ഇറാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
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Saudi-led forces launched airstrikes targeting energy and fuel facilities controlled by Houthi rebels in Yemen. The military action aims to cripple Houthi logistics and infrastructure amid ongoing regional conflicts. Security measures have been heightened across key energy installations in the region following the strikes.