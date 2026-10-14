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മാര്പാപ്പക്ക് ശ്വാസകോശാര്ബുദം; ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനാക്കി
ഒരാഴ്ച റോമിലെ ജെമെല്ലി ആശുപത്രിയില് തുടരും. മാര്പാപ്പയുടെ ഒക്ടോബര് 20 വരെയുള്ള പരിപാടികള് റദ്ദാക്കി.
വത്തിക്കാന് സിറ്റി | പോപ്പ് ലിയോ പതിനാലാമന് മാര്പാപ്പക്ക് അര്ബുദം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി വത്തിക്കാന്. ശ്വാസകോശത്തിനാണ് അര്ബുദം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അദ്ദേഹത്തെ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനാക്കി. ഒന്നര മണിക്കൂര് നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കിയതായി ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു. ഒരാഴ്ച റോമിലെ ജെമെല്ലി ആശുപത്രിയില് തുടരും.
മാര്പാപ്പയുടെ ഒക്ടോബര് 20 വരെയുള്ള പരിപാടികള് റദ്ദാക്കി.
Content Highlights:
Pope Francis has been diagnosed with lung cancer and successfully undergone surgery. The Vatican is expected to release further updates regarding his recovery and condition. Global leaders and followers are wishing him a speedy recovery.