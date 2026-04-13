സേലത്ത് അധ്യാപികയെ ഭര്‍ത്താവ് സ്‌കൂളില്‍ വെച്ച് വെട്ടിക്കൊന്നു

ശ്രീവിദ്യയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രതി വിജയമുരുഗന്‍ മൂന്ന് വയസുകാരി മകളെയും എടുത്ത് ഇറങ്ങിയോടുകയായിരുന്നു

Apr 13, 2026 11:32 pm |

Apr 13, 2026 11:32 pm

ചെന്നൈ |  തമിഴ്‌നാട്ടിലെ സേലത്ത് അധ്യാപികയെ സ്‌കൂളില്‍ വച്ച് ഭര്‍ത്താവ് വെട്ടിക്കൊന്നു. തിണ്ടമംഗലം സ്വദേശി ശ്രീവിദ്യ (44) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

 

ഓമലൂര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളില്‍ വച്ചാണ് സംഭവം നടന്നത്. ശ്രീവിദ്യയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രതി വിജയമുരുഗന്‍ മൂന്ന് വയസുകാരി മകളെയും എടുത്ത് ഇറങ്ങിയോടുകയായിരുന്നു.

വിജയമുരുഗനെതിരെ ശ്രീവിദ്യ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു

 

ഡോക്ടറുടെ കാര്‍ കത്തിക്കുന്നതിനിടെ പൊള്ളലേറ്റ മുന്‍ വീട്ടു ജോലിക്കാരന്‍ മരിച്ചു

കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥി ഹോസ്റ്റല്‍ കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു

ബൈക്ക് അപകടത്തില്‍ യുവാവ് മരിച്ചു

ട്രക്കിംഗിനിടെ കാല്‍വഴുതി വീണു; ഭിന്നശേഷിക്കാരന് ഗുരുതര പരുക്ക്

ഇറാനെതിരെ നാവിക ഉപരോധം ശക്തമാക്കി അമേരിക്ക; ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വൻ സൈനിക സന്നാഹം

ട്രംപിന്റെ ഭീഷണികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ചൈനീസ് മാതൃക പിന്തുടർന്ന് ഇറാൻ