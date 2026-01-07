Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസ്; എ പത്മകുമാറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയില് വിജിലന്സ് കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും
ദ്വാരപാലക ശില്പ കേസില് സമര്പ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷയിലാണ് വിധി പറയുന്നത്.
കൊല്ലം|ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസില് മുന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയില് കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും. ദ്വാരപാലക ശില്പ കേസില് സമര്പ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷയിലാണ് വിധി പറയുന്നത്. കട്ടിളപ്പാളി കേസില് പത്മകുമാറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ വിജിലന്സ് കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിക്ക് പാളികള് കൈമാറിയതില് അടക്കം ബോര്ഡില് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവര്ക്കും കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടെന്നാണ് പത്മകുമാറിന്റെ വാദം.
പാളികള് കൊടുത്തുവിടാനുള്ള മിനുട്സില് പത്മകുമാര് തിരുത്തല് വരുത്തിയത് മനഃപൂര്വ്വമാണെന്ന് എസ്ഐടി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാളികള് പോറ്റിയ്ക്ക് കൊടുത്തുവിടാനുള്ള മിനുട്സില് സ്വന്തം കൈപ്പടയില് പത്മകുമാര് തിരുത്തല് വരുത്തി. പിച്ചള പാളികള് എന്നതിന് പകരം ചെമ്പ് എന്ന് എഴുതി. കൂടാതെ അനുവദിക്കുന്നു എന്ന വാക്കും സ്വന്തമായി എഴുതി ചേര്ത്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പോറ്റിയ്ക്ക് കൊടുത്തുവിടാനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായത്. കട്ടിളപ്പാളികള് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താന് തന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന പത്മകുമാറിന്റെ വാദം തെറ്റാണെന്നും എസ്ഐടി വ്യക്തമാക്കി.
കട്ടിളപ്പാളികള് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് രേഖയില്ല, തന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായവും തേടിയില്ല, മഹസറില് തന്ത്രി ഒപ്പിട്ടില്ല, അനുമതി നല്കിയിട്ടില്ല എന്നീ വിവരങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ടിലുണ്ട്. കേസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെ തെളിവുകള് അട്ടിമറിക്കാന് ഗോവര്ധനും ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന് പോറ്റിയുമടക്കമുള്ള പ്രതികള് ബെംഗളുരുവില് ഒത്തുകൂടി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും എസ്ഐടി പറയുന്നു.