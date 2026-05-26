Connect with us

National

നിയമ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ഹാജര്‍ മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ ഇളവ്; ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സ്‌റ്റേ ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി

ഉത്തരവിനെതിരെ ബാര്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ബി സി ഐ) സമര്‍പ്പിച്ച ഹരജി പരിഗണിച്ചാണ് ഇടക്കാല സ്റ്റേ.

Published

May 26, 2026 7:18 pm |

Last Updated

May 26, 2026 7:18 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | നിയമ ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ഹാജര്‍ മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി. ഉത്തരവിനെതിരെ ബാര്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ബി സി ഐ) സമര്‍പ്പിച്ച ഹരജി പരിഗണിച്ചാണ് ഇടക്കാല സ്റ്റേ. നിയമ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന ഒന്നാണെന്നും നിശ്ചിത ഹാജര്‍ ഇല്ലാതെയുള്ള ബിരുദം അതിന്റെ നിലവാരത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബാര്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

നിയമ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അക്കാദമിക് വര്‍ഷത്തില്‍ നിശ്ചിത ശതമാനം ഹാജര്‍ നിലനിര്‍ത്തണമെന്ന ബാര്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചട്ടങ്ങളില്‍ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന് തിരിച്ചടിയായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി നടപടി. ഹൈക്കോടതി വിധി നിയമപരമായ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും, ഇത് നിയമ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പിനെ ബാധിക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വാക്കാല്‍ നിരീക്ഷിച്ചു. ബി സി ഐയുടെ ചട്ടങ്ങള്‍ സര്‍വ്വകലാശാലകള്‍ പാലിക്കാന്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് ഹാജര്‍ മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ ഇളവ് തേടി ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ അക്കാദമിക് പശ്ചാത്തലം കൂടി പരിഗണിച്ച് ഹാജര്‍ കാര്യത്തില്‍ ഉദാരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവില്‍ നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ചത്.

 

Related Topics:

Latest

Kerala

ഏകീകൃത സിവില്‍ കോഡ്, മദ്‌റസകളിലെ വന്ദേമാതരം; അസം, ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ ആശങ്കയറിയിച്ച് ഗ്രാന്‍ഡ് മുഫ്തി

National

കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയോട് പദവി ഒഴിയാൻ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി സൂചന

Kerala

എം ബി ബി എസ് സീറ്റ് തട്ടിപ്പ്; 19.60 ലക്ഷം രൂപ വാദിക്ക് നല്‍കാന്‍ വിധിച്ച് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ കോടതി

National

കർണാടകയിലെ നേതൃമാറ്റ അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി ഹൈക്കമാൻഡ്; ഡൽഹിയിൽ നടന്നത് രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചയെന്ന് വിശദീകരണം

Ongoing News

വിശുദ്ധ ഹജ്ജിന്റെ പുണ്യം നുകർന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ; അറഫാ മൈതാനിയിൽ വിശ്വാസക്കടലിരമ്പം

National

നിയമ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ഹാജര്‍ മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ ഇളവ്; ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സ്‌റ്റേ ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി

Kerala

സി ബി എസ് ഇ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ ക്രമക്കേടില്‍ അടിയന്തര ഇടപെടല്‍ വേണം; കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് വി ശിവന്‍കുട്ടി