Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ ബുധനാഴ്ച പരിഗണിക്കും
ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതുവരെ രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന വ്യവസ്ഥ ഇല്ല.
തിരുവനന്തപുരം| പാലക്കാട് എംഎല്എ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ ബുധനാഴ്ച പരിഗണിക്കും. ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതുവരെ രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന വ്യവസ്ഥ ഇല്ല. അതിനാല് അറസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കുന്നതില് പോലീസിന് നിയമതടസ്സമില്ല. തിരുവനന്തപുരം സെഷന്സ് കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുക. ഇന്നലെയാണ് രാഹുലിന്റെ അഭിഭാഷകന് മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ലൈംഗിക അതിക്രമ പരാതി യുവതി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നല്കിയതിന് പിന്നാലെ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ഒളിവിലാണ്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ഫോണ് ഓഫ് ചെയ്ത രാഹുല് എവിടെയാണെന്ന് അറിവില്ലെന്നാണ് എംഎല്എ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരും പാലക്കാട്ടെ കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളും പറയുന്നത്. വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള സാധ്യത തടയാന് പോലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ജില്ല വിട്ടാല് മുന്കൂര് ജാമ്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന നിയമോപദേശം ലഭിച്ചതിനാല് രാഹുല് പാലക്കാട്ടെ ഏതെങ്കിലും രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തില് ഒളിവില് തുടരുകയാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.