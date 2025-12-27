Connect with us

Kerala

എരുമേലി പഞ്ചായത്തിൽ ക്വാറം തികഞ്ഞില്ല;പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചു

യു ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിന്നതാണ് കാരണം.

കോട്ടയം|എരുമേലി പഞ്ചായത്തിൽ ക്വാറം തികയാത്തതിനാൽ പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചു. യു ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിന്നതാണ് കാരണം.

പട്ടികവർഗ്ഗ സംവരണമായ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ലാത്തതാണ് യു ഡി എഫ് വിട്ട് നിൽക്കാൻ കാരണം. ഈ മാസം 29ന് രാവിലെ 10.30 ന് വീണ്ടും പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും.

