National
അസാമിലും പുതുച്ചേരിയിലും പോളിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നു
മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയത്തിന് ശേഷം അസമില് നടക്കുന്ന ആദ്യ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്.
ന്യൂഡല്ഹി | കേരളത്തിന് പുറമേ അസാം, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ്. മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നത്.അസമില് 126 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയത്തിന് ശേഷം അസമില് നടക്കുന്ന ആദ്യ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. ബിജെപിയും കോണ്ഗ്രസും തമ്മിലാണ് ഇവിടെ പ്രധാന മത്സരം.
പുതുച്ചേരിയില് മുഖ്യമന്ത്രി എന് രംഗസാമിയുടെ എഐഎന്ആര്സി നേതൃത്വം നല്കുന്ന എന്ഡിഎ സഖ്യവും കോണ്ഗ്രസ്-ഡിഎംകെ സഖ്യവും തമ്മിലാണ് പ്രധാന പോരാട്ടം. രാവിലെ 7ന് ആരംഭിച്ച വോട്ടെടുപ്പ് വൈകുന്നേരം വരെ നീണ്ടുനില്ക്കും. മേയ് നാലിനാണ് വോട്ടെണ്ണലും ഫലപ്രഖ്യാപനവും നടക്കുക.
Latest
Kerala
നേമത്ത് ബൂത്തടിസ്ഥാനത്തില് മദ്യം ഒഴുക്കി, വിതരണം ചെയ്തത് കോടികള്; ബിജെപിക്കെതിരെ മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി
Business
മലബാര് മില്മയുടെ വിറ്റുവരവില് 152.11 കോടിയുടെ വര്ധന
Kerala
പാലക്കാട് വോട്ടിന് പണം നല്കിയ വിവാദം: വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തും; മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്
Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് വന് വിജയം നേടും; ബിജെപി ക്ലച്ച് പിടിക്കില്ല: പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
Kerala
വിഷു സ്പെഷ്യല് ട്രെയിനുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഏപ്രില് 10 മുതല് ആരംഭിക്കും
Kerala
നാടിന്റെ നന്മക്കും നല്ല ഭാവിക്കും വേണ്ടി വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കുക: കാന്തപുരം
Kerala