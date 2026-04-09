Kerala

വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, അതില്‍ മാറ്റില്ല;ആലപ്പുഴ എസ് പിയുടെ പ്രസ്താവന പ്രതിഷേധാര്‍ഹം: ജി സുധാകരന്‍

തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ആള്‍ക്കെതിരെ പരാതി നല്‍കിയിട്ടും പോലീസ് നടപടിയെടുത്തിട്ടില്ല. ഇവിടെയുള്ള തീവ്രവാദം അത്തരത്തിലുള്ളതാണെന്നും ജി സുധാകരന്‍

Published

Apr 09, 2026 9:15 am |

Last Updated

Apr 09, 2026 9:15 am

അമ്പലപ്പുഴ  | ഏറെ വിജയപ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് അമ്പലപ്പുഴയില്‍ യുഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന ജി സുധാകരന്‍. തനിക്ക് ആദ്യം മുതല്‍ വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണുള്ളതെന്നും ഇന്നും അതില്‍ മാറ്റമില്ലെന്നും ജി സുധാകരന്‍ പറഞ്ഞു. നിലവില്‍ ആറ് ബൂത്തുകളാണ് താന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചത്. പരമാവധി ബൂത്തുകളില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തുമെന്നും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അമ്പലപ്പുഴയില്‍ തീവ്രവാദപരമായ നിലപാട് എടുക്കുന്നവരേ ഇല്ല എന്ന ആലപ്പുഴ എസ്പിയുടെ പ്രസ്താവന അത്യന്തം ഖേദകരവും പ്രതിഷേധാര്‍ഹവുമാണെന്നും ജി സുധാകരന്‍ പറഞ്ഞു. അമ്പലപ്പുഴയില്‍ തീവ്രവാദി സംഘടനകള്‍ ഉണ്ടെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതല്ല തന്റെ പ്രസ്താവനയുടെ അര്‍ഥം. തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ആള്‍ക്കെതിരെ പരാതി നല്‍കിയിട്ടും പോലീസ് നടപടിയെടുത്തിട്ടില്ല. ഇവിടെയുള്ള തീവ്രവാദം അത്തരത്തിലുള്ളതാണെന്നും ജി സുധാകരന്‍ പറഞ്ഞു

 

Latest

Kerala

നേമത്ത് ബൂത്തടിസ്ഥാനത്തില്‍ മദ്യം ഒഴുക്കി, വിതരണം ചെയ്തത് കോടികള്‍; ബിജെപിക്കെതിരെ മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി

Business

മലബാര്‍ മില്‍മയുടെ വിറ്റുവരവില്‍ 152.11 കോടിയുടെ വര്‍ധന

Kerala

പാലക്കാട് വോട്ടിന് പണം നല്‍കിയ വിവാദം: വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തും; മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് വന്‍ വിജയം നേടും; ബിജെപി ക്ലച്ച് പിടിക്കില്ല: പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി

Kerala

വിഷു സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഏപ്രില്‍ 10 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും

Kerala

നാടിന്റെ നന്മക്കും നല്ല ഭാവിക്കും വേണ്ടി വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കുക: കാന്തപുരം 

Kerala

ഭരണമാറ്റം വേണമെന്നോ വേണ്ടന്നോ പറയുന്നില്ല; ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള കേസ് വേണ്ട വിധം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്: ജി സുകുമാരന്‍ നായര്‍