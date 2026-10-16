Kerala
കിഫ്ബിയെ തകര്ക്കാന് ശ്രമം; കേന്ദ്ര അജണ്ടക്ക് കുടപിടിക്കുകയാണ് യു ഡി എഫ് സര്ക്കാര്: പിണറായി
മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആരോപണങ്ങള് അതേപടി പകര്ത്തിയെഴുതിയ വെറുമൊരു രാഷ്ട്രീയരേഖ മാത്രമാണ് നിയമസഭയുടെ മേശപ്പുറത്തുവെച്ച റിപോര്ട്ട്.
തിരുവനന്തപുരം | കിഫ്ബിയെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് തീരുമാനം കേരളത്തോടുള്ള യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്. കേരളത്തിന്റെ വികസന സ്വപ്നങ്ങള്ക്ക് ചിറകുനല്കിയ കിഫ്ബിയെ തകര്ക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും കേന്ദ്ര അജണ്ടക്ക് കുടപിടിക്കുകയാണ് യു ഡി എഫ് സര്ക്കാറെന്നും പിണറായി ഫേസ് ബുക്കില് കുറിച്ചു. കിഫ്ബിക്കെതിരെ നിയോഗിച്ച സുധാ പിള്ള കമ്മിറ്റി റിപോര്ട്ടിനെ മഹത്വവത്ക്കരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടേത്. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആരോപണങ്ങള് അതേപടി പകര്ത്തിയെഴുതിയ വെറുമൊരു രാഷ്ട്രീയരേഖ മാത്രമാണ് നിയമസഭയുടെ മേശപ്പുറത്തുവെച്ച റിപോര്ട്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു.
പിണറായിയുടെ എഫ് ബി പോസ്റ്റ്;
കേരളത്തിന്റെ വികസന സ്വപ്നങ്ങള്ക്ക് ചിറകുനല്കിയ കിഫ്ബിയെ തകര്ക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര അജണ്ടയ്ക്ക് കുടപിടിക്കുകയാണ് യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര്. കിഫ്ബിക്കെതിരെ നിയോഗിച്ച സുധാ പിള്ള കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ടും അതിനെ മഹത്വവല്ക്കരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടും കേരളത്തോടുള്ള യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങള് അതേപടി പകര്ത്തിയെഴുതിയ വെറുമൊരു രാഷ്ട്രീയരേഖ മാത്രമാണ് നിയമസഭയുടെ മേശപ്പുറത്തുവെച്ച ഈ റിപ്പോര്ട്ട്.
ഇരുപത്തഞ്ചോ അമ്പതോ വര്ഷം കൊണ്ടുമാത്രം നടക്കാനിടയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനങ്ങള് ഇപ്പോള്ത്തന്നെ യാഥാര്ഥ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാര് കിഫ്ബി വഴി സാധ്യമാക്കിയത്. കിഫ്ബിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച ഘട്ടത്തില് അതിനെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി പരിഹസിച്ചവരാണിപ്പോള് അതിന്റെ അവിശ്വസനീയമായ വിജയം കണ്ട് കണ്ണുമഞ്ഞളിച്ച് അതിനെ ഞെക്കിക്കൊല്ലാന് ശ്രമിക്കുന്നത്. കിഫ്ബിയെ തകര്ക്കുക എന്നത് കേവലമൊരു ചരിത്രപരമായ മണ്ടത്തരം മാത്രമല്ല, ഇന്നത്തെയും നാളത്തെയും തലമുറകളോട് ചെയ്യുന്ന കൊടും ക്രൂരത കൂടിയാണ്.
ഭാവി വരുമാനത്തെ സെക്യൂരിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഒരു ലക്ഷം കോടിയോളം രൂപയുടെ പദ്ധതികള്ക്കാണ് കിഫ്ബി അനുമതി നല്കിയത്. സ്കൂളുകളും ആശുപത്രികളും പാലങ്ങളും ഉള്പ്പെടെ 40,000 കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഇതിനകം പൂര്ത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. പ്ലാന് ഫണ്ടിന് പുറമേയുള്ള ഈ ബജറ്റേതര വിഭവസമാഹരണമാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റിയത്. ഒപ്പം, ബജറ്റിലൂടെ ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ-ക്ഷേമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് തുക വകയിരുത്താനുള്ള സാധ്യതയും ഇതുവഴി തുറക്കപ്പെട്ടു. എന്നാല്, കിഫ്ബി ലാഭകരമല്ലാത്ത നിക്ഷേപങ്ങള് നടത്തുന്നു എന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ വികലമായ വാദമാണ് സുധാ പിള്ള കമ്മിറ്റിയും യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരും ഇപ്പോള് ഏറ്റുപിടിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, പാര്പ്പിടം തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യമേഖലകളിലെ നിക്ഷേപം ‘ലാഭകരമല്ല’ എന്ന നവലിബറല് സാമ്പത്തിക യുക്തിയാണിത്.
കൊച്ചി-ബാംഗ്ലൂര് വ്യവസായ ഇടനാഴിക്കും ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റിക്കും ഉള്പ്പെടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാന് 16,108 കോടി രൂപ നല്കുന്നത് കിഫ്ബിയാണ്. കൊച്ചി വാട്ടര് മെട്രോ, ട്രാന്സ് ഗ്രിഡ്, കെ-ഫോണ്, ലൈഫ് സയന്സ് പാര്ക്ക്, കൊച്ചി പെട്രോകെമിക്കല് പാര്ക്ക് തുടങ്ങിയ വന്കിട പദ്ധതികളുടെയും ചൂരല്മല മുണ്ടക്കൈ പുനരധിവാസം സാധ്യമാക്കുന്നതും കിഫ്ബിയാണ്. കേന്ദ്രം പൂര്ണ്ണമായി വഹിക്കേണ്ട ദേശീയപാതാ വികസനത്തിന് കേരളം നല്കിയ 25% വിഹിതമായ 6,000 കോടി രൂപ നല്കിയതും കിഫ്ബിയാണ്. ഇതെല്ലാം മറച്ചുപിടിച്ചാണ് ഇപ്പോള് കുറ്റപത്രം ചമയ്ക്കുന്നത്. കിഫ്ബി വായ്പകള് ഭരണഘടനയുടെ ആര്ട്ടിക്കിള് 293(3) പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുകടപരിധിയില് വരുമോ എന്ന വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയിലിരിക്കെയാണ് യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് സംസ്ഥാന താല്പര്യം ബലികഴിച്ച് കേന്ദ്രത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നത്.
കിഫ്ബി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സാമൂഹിക ക്ഷേമത്തിനുള്ള വഴിയാണ് അടയുന്നത്. അവശ്യ പൊതുസേവനങ്ങള് സ്വകാര്യവല്ക്കരിക്കാനുള്ള ഗൂഢ അജണ്ടയാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത്. കിഫ്ബി അവസാനിപ്പിച്ചാല് കേരളത്തിലെ മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന് എന്തു ബദലാണ് യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന് മുന്നോട്ടുവെക്കാനുള്ളത്? തങ്ങളുടെ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വികസന പദ്ധതികള് എങ്ങനെ നടപ്പാക്കുമെന്ന് യുഡിഎഫ് എംഎല്എമാരും വ്യക്തമാക്കണം. കിഫ്ബിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനത്തെ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി ചെറുക്കും.
Content Highlights: Pinarayi Vijayan accused the UDF government of furthering central agendas aimed at destroying KIIFB. He highlighted that the initiative enabled massive infrastructure advancement over decades. The leader warned against political maneuvers undermining Kerala’s vital development projects.