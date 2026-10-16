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പടിഞ്ഞാറന്‍ ആഫ്രിക്കയിലെ ഗാംബിയ തീരത്ത് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ബോട്ട് മുങ്ങി; 12 പേര്‍ മരിച്ചു

അത്‌ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപായ ജിനാക്ക് കജാറ്റയില്‍ നിന്ന് സ്‌പെയിനിലെ കാനറി ദ്വീപിലേക്ക്  പോയ ബോട്ടാണ് അപകടത്തില്‍പെട്ടത്.

Published

Oct 16, 2026 3:08 pm |

Last Updated

Oct 16, 2026 3:11 pm

ബാന്‍ജുല്‍ | കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ബോട്ട് മുങ്ങി പടിഞ്ഞാറന്‍ ആഫ്രിക്കയിലെ ഗാംബിയ തീരത്ത് 12 പേര്‍ മരിച്ചു. ഗാംബിയ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റി ആണ് ഈ വിവരം അറിയിച്ചത്. കാണാതായവരുടെ എണ്ണം കൃത്യമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തുടരുകയാണെന്ന് റെഡ്‌ക്രോസ് അറിയിച്ചു. അത്‌ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപായ ജിനാക്ക് കജാറ്റയില്‍ നിന്ന് സ്‌പെയിനിലെ കാനറി ദ്വീപിലേക്ക്  പോയ ബോട്ടാണ് അപകടത്തില്‍പെട്ടത്.

ബോട്ടുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയും അമിതഭാരവുമാണ് പടിഞ്ഞാറന്‍ ആഫ്രിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള ദീര്‍ഘദൂര യാത്രകള്‍ അപകടകരമാക്കുന്നത്. 2025 ഡിസംബറില്‍ ജിനാക്ക് കജാറ്റക്ക് സമീപം നടന്ന മറ്റൊരു അപകടത്തില്‍ നാല്‍പതിലധികം ആളുകള്‍ മരിക്കുകയും നൂറിലധികം പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ദാരിദ്ര്യം, സംഘര്‍ഷം, പീഡനങ്ങള്‍ എന്നിവ കാരണം പലായനം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള പ്രധാന പ്രവേശന കവാടങ്ങളിലൊന്നാണ് കാനറി ദ്വീപുകള്‍. 2024ല്‍ കാനറി ദ്വീപുകളിലെത്തുന്ന കുടിയേറ്റക്കാരുടെ എണ്ണം 46,000 കടന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍, കുടിയേറ്റം തടയാന്‍ സ്പെയിന്‍ കര്‍ശന നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചതോടെ ഈ എണ്ണത്തില്‍ വലിയ കുറവുണ്ടായി.

Content Highlights:
A migrant boat capsized off the coast of Gambia in West Africa. At least 12 people lost their lives in the tragic maritime accident. Rescue operations and investigations are underway in the region.
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