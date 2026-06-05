Kerala
കോഴിക്കോട് കോട്ടപ്പറമ്പില് ആംബുലന്സ് മറിഞ്ഞ് രോഗി മരിച്ചു
ഇന്ന് പുലര്ച്ചെയായിരുന്നു അപകടം
കോഴിക്കോട് | ആംബുലന്സ് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തില് രോഗിയായ വയോധിക മരിച്ചു. പെരിങ്ങളം സ്വദേശിനി ജാനകി (82 ) ആണ് മരിച്ചത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റു
ഇന്ന് പുലര്ച്ചെയായിരുന്നു അപകടം. ശ്വാസംമുട്ടലിനെ തുടര്ന്ന് ജാനകിയെ ആംബുലന്സില് മെഡിക്കല് കോളജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകവെ കോട്ടപ്പറമ്പില് വച്ചായിരുന്നു അപകടം.
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