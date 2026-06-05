Kerala
മലപ്പുറത്ത് നിര്ത്തിയിട്ട ലോറിയില് കാറിടിച്ച് അപകടം; ദമ്പതികളടക്കം മൂന്ന് പേര് മരിച്ചു
കോഴിക്കോടു നിന്ന് തൃശൂരിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്
മലപ്പുറം | മലപ്പുറം കോഹിനൂരില് വാഹനാപകടത്തില് ദമ്പതികള് അടക്കം മൂന്നുപേര് മരിച്ചു. നിര്ത്തിയിട്ട ലോറിയില് കാറിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അര്ധരാത്രിയോടെയുണ്ടായ അപകടത്തില് തൃശൂർ പന്നിത്തടം ചിറമനങ്ങാട് കോട്ടപ്പുറത്ത് ഹൗസിൽ ഷഹീദ് (40), ഭാര്യ ഷഹീന, ഷഹീനയുടെ അമ്മാവന്റെ മകൾ ജഹാന (26) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കോഴിക്കോടു നിന്ന് തൃശൂരിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
അപകടസമയത്ത് പ്രദേശത്ത് കനത്ത മഴയുണ്ടായിരുന്നു. നിയന്ത്രണംവിട്ട കാർ ദേശീയപാത 66ലെ ലോറിത്താവളത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.
അപകടം നടന്ന ഉടന് തന്നെ മൂവരെയും ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇവരുടെ ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല. പോലീസും ഫയര്ഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തി മേല് നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു.അപകടത്തെ തുടര്ന്ന് ദേശീയ പാതയില് വന് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിനുശേഷം ബന്ധുക്കള്ക്ക് കൈമാറും.