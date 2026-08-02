Kerala
പാലക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ രണ്ടുപേർ അപകടത്തിൽ പെട്ടു; യുവാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി, യുവതിക്കായി തിരച്ചിൽ
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
പാലക്കാട് | കിഴക്കഞ്ചേരി പാലക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടുപേരിൽ യുവാവിനെ നാട്ടുകാരുടെയും ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തി. യുവാവിനൊപ്പം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ അകപ്പെട്ട യുവതിക്കായി അഗ്നിശമന സേന തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പ്രദേശത്ത് എത്തിയ അഞ്ചംഗ വിനോദസഞ്ചാര സംഘമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ യാത്രാ നിരോധനം അറിയാതെ പാലക്കുഴി മേഖലയിലേക്ക് എത്തിയ അഞ്ചംഗ സംഘത്തിലെ ഒരു യുവാവും യുവതിയുമാണ് ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് വീണത്.
വീഴ്ചയിൽ യുവാവ് പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ നാട്ടുകാർ വടം ഉപയോഗിച്ച് താഴെയിറങ്ങിയാണ് യുവാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഇയാളെ പുറത്തെത്തിച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്.
വനപ്രദേശത്തുള്ള പാലക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ യുവതിക്കായി ആലത്തൂർ, വടക്കഞ്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം എത്തിയതാണ് തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. യാത്രാ നിരോധനം മറികടന്ന് സഞ്ചാരികൾ എങ്ങനെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തി എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.
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Two Tamil Nadu tourists fell into the Palakkuzhi waterfalls in Palakkad despite travel restrictions in hilly areas. Locals and the fire force successfully rescued the youth from the rocks, while rescue operations are underway to locate the missing woman.