'ബലാത്സംഗ ഭീഷണിയുണ്ട്, പ്രധാനമന്ത്രി മകളെ ദത്തെടുക്കണം'; നരേന്ദ്ര മോദിയോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവ്

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'ബലാത്സംഗ ഭീഷണിയുണ്ട്, പ്രധാനമന്ത്രി മകളെ ദത്തെടുക്കണം'; നരേന്ദ്ര മോദിയോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവ്
തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിന് ആരും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുതെന്നും കുട്ടിയുടെ മാതാവ്
ന്യൂഡൽഹി | പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ അധിക്ഷേപകരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതിന് മാപ്പ് പറഞ്ഞ പതിനഞ്ചുകാരിയുടെ മാതാവ് തങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നും മകൾക്കെതിരെയുള്ള എഫ് ഐ ആർ (FIR) പിൻവലിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്ത് എത്തി. കുടുംബത്തിന് നേരെ നിരന്തരം ഭീഷണികൾ വരുന്നതിനാൽ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ക്ഷമിക്കണമെന്നും അവരെ നിയമനടപടികൾക്കും സാമൂഹിക പീഡനങ്ങൾക്കും വിധേയരാക്കുന്നതിന് പകരം നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും അധികാരികൾ സുരക്ഷയും താമസിക്കാൻ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലവും നൽകണമെന്നും അവർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ മകളെ ദത്തെടുക്കണമെന്നും പരേതനായ പിതാവിന്റെ വീട്ടിൽ അവൾക്ക് അർഹമായ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും മാതാവ് വൈകാരികമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. പിതാവിന്റെ വീട്ടിൽ മകൾക്കും മകനും അവകാശമുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സോഷ്യൽ മീഡിയ (Social Media) വഴി പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ബലാത്സംഗ ഭീഷണികളെയും വധഭീഷണികളെയും അവർ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. മകൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു, എന്നാൽ അതിന് പകരമായി അവളെ നാല് പേർ ചേർന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു. മകൾ വളർന്ന് രാജ്യത്തെ സേവിക്കുന്ന ഒരു സൈനികയാകണമെന്ന് താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായും അവർ പറഞ്ഞു.
തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിന് ആരും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ ഇതിന് പിന്നിൽ മോദിയാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ അടിയന്തര സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രിയോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരേതയായ മാതാവിനോടും മോശമായി സംസാരിച്ചിട്ടും തന്നോട് ക്ഷമിച്ചതിന് പെൺകുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും പരസ്യമായി മാപ്പ് ചോദിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തെ വിശ്വസ്ത പൗരയാകാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഡൽഹിയിലെ ജന്തർമന്തറിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെയായിരുന്നു പെൺകുട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത്. ഇതിനെത്തുടർന്ന് നോയിഡയിൽ ആദ്യം ഒരു സീറോ എഫ് ഐ ആർ (Zero FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് കേസ് ഡൽഹി പോലീസിന് കൈമാറുകയുമായിരുന്നു. താൻ മറ്റുള്ളവരാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും ഇതെന്റെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും തെറ്റാണെന്നും പെൺകുട്ടി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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Mother of the Noida teen who abused PM Modi seeks protection. She asked the PM to adopt her daughter. This follows threats against the family. The teen previously apologized.