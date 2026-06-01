Connect with us

Kerala

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഡ്രൈവര്‍ക്ക് മര്‍ദ്ദനമേറ്റു; ഡിജിപിക്ക് പരാതി നല്‍കി

യാത്രാവേളയിലുണ്ടായ തര്‍ക്കത്തെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഡ്രൈവറെ മര്‍ദിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി

Published

Jun 01, 2026 3:09 pm |

Last Updated

Jun 01, 2026 3:10 pm

തിരുവനന്തപുരം |  പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിലെ ഡ്രൈവര്‍ക്ക് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്നും മര്‍ദനമേറ്റതായി പരാതി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറ്റക്കാരായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നല്‍കി.

യാത്രാവേളയിലുണ്ടായ തര്‍ക്കത്തെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഡ്രൈവറെ മര്‍ദിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. പരുക്കേറ്റ ഡ്രൈവറെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണിതെന്നും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകണമെന്നും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് പരാതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

Related Topics:

Latest

Kerala

അധ്യാപികയായ ഭാര്യയെ ബസില്‍ കയിറ്റിവിട്ട ശേഷം വീട്ടിലെത്തിയ ഭര്‍ത്താവ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍

Kerala

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഡ്രൈവര്‍ക്ക് മര്‍ദ്ദനമേറ്റു; ഡിജിപിക്ക് പരാതി നല്‍കി

Kerala

തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന വനിതാ ഡോക്ടര്‍ക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റു

Kerala

സ്‌കൂളുകള്‍ ഇന്ന് തുറന്നു; പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍ നിര്‍വഹിച്ചു

Kerala

മാസപ്പടിക്കേസില്‍ ഇ ഡി അന്വേഷണത്തിന് സ്റ്റേ ഇല്ല

Kerala

ആഭ്യന്തര മന്ത്രി വരും മുമ്പ് സ്‌കൂളില്‍ കരുതല്‍ തടങ്കല്‍

Kerala

മഴ ശക്തമാകുന്നു; കാല വര്‍ഷം കടന്നുവരുന്നു