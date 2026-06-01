Connect with us

Kerala

തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന വനിതാ ഡോക്ടര്‍ക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റു

ആശുപത്രിയിലെ കാര്‍ പാര്‍ക്കിംഗ് ഏരിയയില്‍ വെച്ചാണ് കാലില്‍ പാമ്പുകടിയേറ്റത്.

Published

Jun 01, 2026 2:53 pm |

Last Updated

Jun 01, 2026 3:02 pm

തൃശൂര്‍ |  തൃശൂര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് വളപ്പില്‍ വെച്ച് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടര്‍ക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റു. മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ പീഡിയാട്രിക് വിഭാഗത്തിലെ വനിതാ ഡോക്ടര്‍ക്കാണ് പാമ്പുകടിയേറ്റത്. ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് സംഭവം.

ആശുപത്രിയിലെ കാര്‍ പാര്‍ക്കിംഗ് ഏരിയയില്‍ വെച്ചാണ് കാലില്‍ പാമ്പുകടിയേറ്റത്. .പാമ്പുകടിയേറ്റ ഉടന്‍ തന്നെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരായ ഡോക്ടര്‍മാരും ജീവനക്കാരും ചേര്‍ന്ന് ഇവരെ അടിയന്തിര ചികിത്സയ്ക്കായി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ പ്രത്യേക ഒബ്‌സര്‍വേഷന്‍  വാര്‍ഡില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഡോക്ടറുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമല്ലെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു

 

Related Topics:

Latest

Kerala

അധ്യാപികയായ ഭാര്യയെ ബസില്‍ കയിറ്റിവിട്ട ശേഷം വീട്ടിലെത്തിയ ഭര്‍ത്താവ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍

Kerala

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഡ്രൈവര്‍ക്ക് മര്‍ദ്ദനമേറ്റു; ഡിജിപിക്ക് പരാതി നല്‍കി

Kerala

തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന വനിതാ ഡോക്ടര്‍ക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റു

Kerala

സ്‌കൂളുകള്‍ ഇന്ന് തുറന്നു; പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍ നിര്‍വഹിച്ചു

Kerala

മാസപ്പടിക്കേസില്‍ ഇ ഡി അന്വേഷണത്തിന് സ്റ്റേ ഇല്ല

Kerala

ആഭ്യന്തര മന്ത്രി വരും മുമ്പ് സ്‌കൂളില്‍ കരുതല്‍ തടങ്കല്‍

Kerala

മഴ ശക്തമാകുന്നു; കാല വര്‍ഷം കടന്നുവരുന്നു