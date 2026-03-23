ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ലബോറട്ടറിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദക്കാർക്ക് അവസരം
പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള അസമിലെ തേസ്പൂരിലെ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ലബോറട്ടറിയിൽ ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ, റിസർച്ച് അസ്സോസിയേറ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വിവിധ ഗവേഷണ പദ്ധതികളിലേക്കായി ആകെ 15 ഒഴിവാണുള്ളത്.
ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ- ഒമ്പത് ഒഴിവുകൾ
ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ്, ഫാർമക്കോളജി, സുവോളജി, മൈക്രോബയോളജി, ബയോ ടെക്നോളജി, കെമിസ്ട്രി, എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നെറ്റ് യോഗ്യതയും ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധി: 28 വയസ്സ്. സ്റ്റൈപ്പൻഡ്: പ്രതിമാസം 37,000 രൂപയും എച്ച് ആർ എയും.
റിസർച്ച് അസ്സോസിയേറ്റ്- ആറ് ഒഴിവുകൾ
ബയോടെക്നോളജി, മൈക്രോ ബയോളജി, ലൈഫ് സയൻസസ്, കെമിസ്ട്രി, ഹോർട്ടി കൾച്ചർ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പിഎച്ച് ഡി ഉള്ളവർക്കാണ് അവസരം. പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ് കവിയരുത്.
സ്റ്റൈപ്പൻഡ്: പ്രതിമാസം 67,000 രൂപയും എച്ച് ആർ എയും.നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും. ഈ മാസം 31ന് മുമ്പായി hrd.drl@gov.in എന്ന ഇ- മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കണം. ഫോൺ: 03712-258508. അടുത്ത മാസം ഏഴ്, എട്ട് തീയതികളിലായുള്ള വാക്ക്-ഇൻ ഇന്റർവ്യൂവിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.