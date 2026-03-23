ഐഫോണിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഫയലുകൾ അയക്കാം; ഗാലക്സി എസ്26 സീരീസിൽ എയർഡ്രോപ്പ് പിന്തുണയുമായി സാംസങ്

ഐഫോണിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഫയലുകൾ അയക്കാം; ഗാലക്സി എസ്26 സീരീസിൽ എയർഡ്രോപ്പ് പിന്തുണയുമായി സാംസങ്
ലണ്ടൻ | സാംസങ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ നിന്ന് ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് ഫയലുകൾ കൈമാറുന്നത് ഇനി കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും. തങ്ങളുടെ പുതിയ ഗാലക്സി എസ്26 സീരീസ് ഫോണുകളിൽ എയർഡ്രോപ്പ് (AirDrop) പിന്തുണ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് സാംസങ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. സാംസങ്ങിന്റെ സ്വന്തം ഫയൽ ഷെയറിങ് സംവിധാനമായ ക്വിക്ക് ഷെയറിലൂടെ (Quick Share) തന്നെ ഇനി ഐഫോണുകളിലേക്കും മറ്റ് ആപ്പിൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്കും ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും രേഖകളും വേഗത്തിൽ അയക്കാൻ സാധിക്കും.
മാർച്ച് 23 മുതൽ ഈ സേവനം ലോകമെമ്പാടും ഘട്ടങ്ങളായി ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങും. ദക്ഷിണ കൊറിയയിലാണ് ആദ്യമായി ഈ ഫീച്ചർ എത്തുന്നത്. തുടർന്ന് യൂറോപ്പ്, ഹോങ്കോങ്, ജപ്പാൻ, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക, വടക്കേ അമേരിക്ക, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ, തായ്വാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും സേവനം വ്യാപിപ്പിക്കും.
നിലവിൽ ഗാലക്സി എസ്26 സീരീസ് ഫോണുകളിലാണ് ഈ സൗകര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും, വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഗാലക്സി ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഫീച്ചർ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് – ഐ ഒ എസ് ഉപകരണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡാറ്റാ കൈമാറ്റം കൂടുതൽ ലളിതമാക്കാൻ ഈ നീക്കം സഹായിക്കും.
Summary
Samsung has officially introduced AirDrop support to its newly launched Galaxy S26 series, integrating it within the Quick Share feature. This update allows Galaxy users to seamlessly share content with Apple devices, bridging the gap between the two ecosystems. The rollout begins today, March 23, starting in Korea and expanding to other global regions including Europe and North America.