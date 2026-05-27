ഒളിംപ്യന് രാജാ രണ്ധീര് സിങ് അന്തരിച്ചു
ന്യൂഡല്ഹി | ഒളിംപ്യനും ഏഷ്യന് ഗെയിംസിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഷൂട്ടിങ് സ്വര്ണമെഡല് ജേതാവും ഇന്ത്യന് ഒളിംപിക് അസോസിയേഷന് മുന് സെക്രട്ടറി ജനറലുമായ രാജാ രണ്ധീര് സിങ് അന്തരിച്ചു. 79 വയസായിരുന്നു.വാര്ധക്യസഹജമായ രോഗങ്ങളെത്തുടര്ന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. അര്ജുന അവാര്ഡ് ജേതാവും അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റിയംഗവുമായിരുന്നു.
ഒളിംപിക് കൗണ്സില് ഓഫ് ഏഷ്യയുടെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അധ്യക്ഷനായിരുന്നു രണ്ധീര് സിങ്.
1987 മുതല് 2012 വരെ ഇന്ത്യന് ഒളിംപിക് അസോസിയേഷന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറലായിരുന്നു. 2001 മുതല് 2014 വരെ അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റിയുടെ ഓണററി അംഗമായിരുന്നു.1978 ബാങ്കോക്ക് ഏഷ്യന് ഗെയിംസില് ഇന്ത്യക്കായി രണ്ധീര് സിങ് സ്വര്ണം നേടി.. ഏഷ്യന് ഗെയിംസിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഷൂട്ടിങ് സ്വര്ണമായിരുന്നു ഇത്. കരിയറില് തുടര്ച്ചയായി അഞ്ച് ഒളിംപിക്സുകളില് (1968 മുതല് 1984 വരെ) അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ അര്ജുന അവാര്ഡ് നല്കി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിനിതയാണ് ഭാര്യ. ട്രാപ്പ് ഷൂട്ടര് രാജേശ്വരി കുമാരി, മഹിമ, സുനൈന എന്നിവര് മക്കളാണ്.