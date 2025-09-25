Kerala
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീണു; തിരുവനന്തപുരത്ത് നഴ്സിങ് വിദ്യാര്ത്ഥി മരിച്ചു
കെഎസ്ആര്ടിസി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സതീശന്റെ മകള് വൃന്ദയാണ് മരിച്ചത്
തിരുവനന്തപുരം|വെങ്ങാനൂരില് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടെ നഴ്സിങ് വിദ്യാര്ത്ഥി കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജിലെ അഞ്ചാം വര്ഷ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാര്ഥിനി വൃന്ദയാണ് മരിച്ചത്. കുഴഞ്ഞുവീണ ഉടന് വൃന്ദയെ മെഡിക്കല് കോളജില് എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.
വൃന്ദയുടെ മുറിയില് നിന്ന് മയങ്ങാനുള്ള മരുന്നുകള് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കെഎസ്ആര്ടിസി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സതീശാണ് പിതാവ്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
International
ഹൂതി ആക്രമണത്തില് നടുങ്ങി ഇസ്റാഈല്
Kerala
ചേര്ത്തല ബിന്ദു കൊലപാതകക്കേസ്; ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മുന്നില് കുറ്റസമ്മതം നടത്തി സെബാസ്റ്റ്യന്
Uae
ഡ്രൈവർ രഹിത യാത്രാമേഖല പ്രഖ്യാപിച്ച് ദുബൈ
Kerala
മാങ്കൂട്ടത്തില് ദുര്ഗന്ധമാണെന്നും അടുത്തുപോയി തടയില്ലെന്നും എന് എന് കൃഷ്ണദാസ്
Uae
വരുംകാല വാഹനങ്ങളുടെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന പ്രദർശനം
Kerala
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീണു; തിരുവനന്തപുരത്ത് നഴ്സിങ് വിദ്യാര്ത്ഥി മരിച്ചു
Kerala