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1,300-ലേറെ പേരുടെ ജീവനെടുത്ത നേപ്പാള് പ്രളയ ദുരന്തം: ദേശീയ ദുഃഖാചരണം നടത്തി; കാണാതായവര്ക്കായി തിരച്ചില് തുടരുന്നു
ഇന്ത്യ, ചൈന, ദക്ഷിണ കൊറിയ, യു.എസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധ സംഘങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അപകട മേഖലകളിൽ ഇപ്പോഴും രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
കാഠ്മണ്ഡു | 1,300-ലേറെപ്പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായ നേപ്പാളിലെ മിന്നൽ പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ (Nepal Flood Disaster) ദേശീയ ദുഃഖാചരണം നടത്തി. ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരമുള്ള 13-ാം ദിവസത്തെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും വിദേശ നയതന്ത്ര കേന്ദ്രങ്ങളിലും ദേശീയ പതാക പകുതി താഴ്ത്തിക്കെട്ടി. ദുരന്തമേഖലകളിൽ കാണാതായവർക്കായുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം (Rescue Operations) ഊർജ്ജിതമായി നടക്കുന്നതിനാൽ വലിയ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളൊന്നും സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.
ആഗസ്റ്റ് 26ന് നേപ്പാൾ-ചൈന അതിർത്തിയിൽ കൂറ്റൻ മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞുവീണുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ ഇതുവരെ 1,380-ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 5,500-ലേറെ പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടയിലും ഒരു ചൈനീസ് പൗരനടക്കം നാലുപേരെ തുരങ്കങ്ങളിലും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചത് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം, വിവിധ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് ആരോപിച്ച് കാഠ്മണ്ഡുവിൽ ബന്ധുക്കൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഇന്ത്യ, ചൈന, ദക്ഷിണ കൊറിയ, യു.എസ് (Disaster Relief) തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധ സംഘങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അപകട മേഖലകളിൽ ഇപ്പോഴും രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
Content Highlights: Nepal observes national mourning for flash flood victims. Over 1,380 lives were lost in the disaster. Search and rescue operations continue in affected areas.