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വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള എൽ പി ജി സിലിണ്ടർ ബുക്കിംഗ് ഇടവേള 25 ദിവസമായി കുറച്ചു
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷങ്ങളെ തുടർന്ന് ഗ്യാസ് ലഭ്യതയിൽ ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഈ വർഷം ആദ്യമാണ് ഗ്യാസ് ബുക്കിംഗിന് താൽക്കാലികമായി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്.
ന്യൂഡൽഹി | ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള എൽ പി ജി (LPG) സിലിണ്ടറുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാത്തിരിപ്പ് സമയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ 45 ദിവസത്തിൽ നിന്ന് 25 ദിവസമായി കുറച്ചു. നഗര പ്രദേശങ്ങളിലും ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലുമുള്ള എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഒരുപോലെ പുതിയ നിയമം ഉടനടി നിലവിൽ വരുമെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതക സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി അറിയിച്ചു.
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷങ്ങളെ തുടർന്ന് ഗ്യാസ് ലഭ്യതയിൽ ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഈ വർഷം ആദ്യമാണ് ഗ്യാസ് ബുക്കിംഗിന് താൽക്കാലികമായി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. 2026 മാർച്ച് മാസത്തിൽ പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം നഗരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് 25 ദിവസവും ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് 45 ദിവസവുമായിരുന്നു ബുക്കിംഗ് ഇടവേള നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ധന ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വിതരണത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമായിരുന്നു അന്ന് ഈ ഘടന നടപ്പിലാക്കിയത്.
നിലവിൽ രാജ്യത്ത് എൽ പി ജി ലഭ്യത വർധിക്കുകയും മുൻകാല ബുക്കിംഗുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതോടെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മുൻപത്തേതിനേക്കാൾ 20 ദിവസം മുൻപ് തന്നെ അടുത്ത സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികളായ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (IOCL), ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (BPCL), ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (HPCL) എന്നിവയോട് പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഉടനടി നടപ്പിലാക്കാൻ പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിപണിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ആഭ്യന്തര പാചകവാതക ഉൽപ്പാദനം കാര്യക്ഷമമായി വിതരണം ചെയ്യാനും പുതിയ മാറ്റം സഹായിക്കും.
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The Indian government has reduced the domestic LPG refill booking interval from 45 to 25 days for both rural and urban consumers with immediate effect as supply conditions improved significantly.