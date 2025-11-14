National
ബിഹാറില് എന്ഡിഎ മുന്നേറ്റം; കോണ്ഗ്രസിന്റേത് ദയനീയ പ്രകടനം
ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയാകാനുള്ള പോരാട്ടം ബിജെപിയും ആര്ജെഡിയും തമ്മിലാണ്.
പാട്ന | ബിഹാറില് വോട്ടെണ്ണല് പുരോഗമിക്കുമ്പോള് കേവല ഭൂരിപക്ഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ഡിഎ. 150ലേറെ സീറ്റുകളിലാണ് എന്ഡിഎ മുന്നേറുന്നത്. അതേ സമയം 72 സീറ്റുകളില് മാത്രമാമ് മഹാസഖ്യം ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതേ സമയം കോണ്ഗ്രസ് സംസ്ഥാനത്ത് തകര്ന്നടിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. രണ്ടിടത്ത് മാത്രമാണ് കോണ്ഗ്രസ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്.
ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയാകാനുള്ള പോരാട്ടം ബിജെപിയും ആര്ജെഡിയും തമ്മിലാണ്.
വിജയ പ്രതീക്ഷയില് ബിജെപി ദേശീയ ആസ്ഥാനത്ത് വന് ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. നിതീഷ് കുമാര് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് ബീഹാര് മന്ത്രി അശോക് ചൗധരി പ്രതികരിച്ചു
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
ബിഹാറിലെ പതനത്തിന് പിന്നാലെ കോണ്ഗ്രസിന് ആശ്വാസമായി തെലങ്കാനയിലെ ജൂബിലി ഹില്സ്; പാര്ട്ടി സ്ഥാനാര്ഥി പതിനായിരത്തില്പ്പരം വോട്ടുകള്ക്ക് മുന്നില്
Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂള് അര്ധവാര്ഷിക പരീക്ഷ ഒറ്റഘട്ടം;ഡിസംബര് 15ന് തുടങ്ങി 23ന് അവസാനിക്കും
Uae
യു എ ഇയിൽ നിർമിച്ച കാർഗോ ഡ്രോൺ ആദ്യ പരീക്ഷണം വിജയകരം
National
ബിഹാറില് വിജയം കണ്ടു; ഇനി ലക്ഷ്യം ബംഗാളെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിംഗ്
Uae
യു എ ഇ ജനസംഖ്യയുടെ 50 ശതമാനവും യുവാക്കൾ
Uae
ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിൽ "വൺ-സ്റ്റോപ്പ്' യാത്രാ സംവിധാനം വരുന്നു
Kerala