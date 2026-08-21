Kerala
മുത്തങ്ങ അബ്ദുല് സലാം വധശ്രമക്കേസ്; എം ഗീതാനന്ദന് ഉള്പ്പെടെ നാല് പേര്ക്ക് ജാമ്യം,ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ചു
താല്ക്കാലികമായിട്ടാണ് ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കൊച്ചി| മുത്തങ്ങ പോലീസ് കോണ്സ്റ്റബിള് അബ്ദുല് സലാം വധശ്രമക്കേസില് പ്രതികള്ക്ക് ജാമ്യം. കേസിലെ വിചാരണക്കോടതിയായ കല്പ്പറ്റ പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതിയുടെ ശിക്ഷാവിധിയില് പിഴവുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തി. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ എം ഗീതാനന്ദന്, മൂന്നാം പ്രതി ബിനു, അഞ്ചാം രമേശന് കോയാലിപ്പുര, പതിനൊന്നാം പ്രതി അനില് കുമാര് എന്നിവര്ക്കാണ് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. നാല് പ്രതികളുടെയും ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
താല്ക്കാലികമായിട്ടാണ് ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രതികള്ക്ക് കര്ശന വ്യവസ്ഥകളോടെയാണ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. 46,000 രൂപ വീതം പിഴത്തുക കെട്ടിവെയ്ക്കണമെന്നും ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് രണ്ട് ആള് ജാമ്യം നില്ക്കണമെന്നും ജാമ്യവ്യവസ്ഥയില് പറയുന്നു. വിചാരണ കോടതി വിധിയില് പിഴവുകളുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
പ്രതികള്ക്ക് അഞ്ച് വര്ഷം കഠിന തടവാണ് കല്പ്പറ്റ സെഷന്സ് കോടതി വിധിച്ചിരുന്നത്. കല്പ്പറ്റ സെഷന്സ് കോടതിയുടെ വിധി റദ്ദാക്കണമെന്നും ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗീതാനന്ദന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.
Content Highlights:
Kerala High Court granted conditional bail to M Geethanandan and three other accused in the Muthanga police constable attempted murder case. The court suspended their five-year sentence assigned by the Kalpetta Sessions Court, citing errors in the trial court verdict. Bail requires a deposit.